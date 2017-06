Daniel Pérez: "Pido que no se utilice mi nombre en boca de nadie"

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha querido contestar a sus compañeros de partido que, en los últimos días, le han lanzado como futurible candidato a la Alcaldía de Málaga en 2019 y le han pedido que acelere los pasos para resolver esta incógnita de evidente calado. "Pido que no se utilice mi nombre en boca de nadie", ha manifestado Pérez en relación a la entrevista que publica hoy este periódico a Ignacio López. Además de insistir en que el PSOE se mueve por reglas y tiempos que hay que acatar: "Sé como funciona el partido y ahora toca hablar del partido y del congreso regional".

Con el congreso provincial planeando ya en el horizonte, el concejal socialista ha manifestado que se encuentra al margen de cualquier batalla interna y que está centrado en su trabajo en el Ayuntamiento: "Me desvinculo de cualquier proceso orgánico porque hay que respetar los tiempos, y pido que no se utilice mi nombre para dirimir cuestiones internas entre los pedristas". En este sentido, ha asegurado que ya ha hablado con el alcalde Cártama, Jorge Gallardo, y con Ignacio López, miembro del ejecutivo federal del partido, para rogarles que le mantengan al margen de cualquier elucubración política hasta que resuelva el congreso regional del próximo 30 de julio. "Hay que ser muy respetuosos con los tiempos y ahora no me planteo nada porque no es el momento", ha querido subrayar que, hasta ahora, "mi único aval es mi trabajo".

La semana pasada, el regidor de Cártama declaró abiertamente que está a favor de que Daniel Pérez sea el próximo candidato socialista para el Ayuntamiento de Málaga en las elecciones municipales de 2019. Por su parte, López se ha mostrado partidario de que Pérez se convierta desde ya en el portavoz socialista en el Ayuntamiento, cargo que desempeña, por el momento, María del Carmen Moreno. El PSOE de Málaga se enfrenta a un futuro incierto, una vez que se da por hecho que el actual secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, no se presentará a una reelección en el próximo congreso provincial que se celebrará en septiembre o octubre.