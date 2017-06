El SAS indemnizará a la familia de un hombre que contrajo hepatitis C en Carlos Haya

El Defensor del Paciente ha informado de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) indemnizará con 4.000 euros a la familia de un hombre que fue contagiado de hepatitis C mientras estaba ingresado en la Unidad de Hematología del Hospital Regional Carlos Haya.

Según un comunicado remitido por la asociación a este periódico, "existió una negligencia médica en el Hospital Carlos Haya porque no se llevaron a cabo las conductas necesarias para evitar la aparición del brote de VHC (virus hepatitis C) que provocó el fallecimiento al igual que la afección de otros dos pacientes, uno de ellos igualmente fallecido tras el contagio", señala. Así, explica que todos los pacientes fueron ingresados durante los meses de marzo a mayo de 2013 y lamenta que no se han cumplido con las medidas a evitar el riesgo de aparición de dicha infección y prevenir la transmisión de dicho virus así como del control del mismo, "o en el caso que se hayan adoptado no han sido suficientes para evitar un contagio de varios pacientes", agrega.

El Defensor del Paciente relata que la infección por VHC provocó un notable empeoramiento de la patología del paciente, "además de haber sufrido una enorme demora en serle diagnosticada dicha grave infección y en aplicarle un correcto tratamiento, ya que no es hasta el día 10-12-13 cuando viene a confirmarse la positividad al virus de Hepatitis C", señala, a pesar de que el paciente ingresó con los primeros síntomas en el mes de abril de 2013. Finalmente murió en febrero de 2014, casi un año después.

Tras una investigación se comprobó que había sido sometido a diversas transfusiones de sangre y tratamientos durante la estancia hospitalaria comprendida entre el 18/02/2013 y 08/04/2013. "Incluso el Dictamen Médico del Servicio de Aseguramiento y Riesgos del SAS, reconoce haberse producido dicho brote hospitalario en tres pacientes, coincidiendo que 'todos ellos presentan antecedente de enfermedad hematológica y haber estado ingresados en la planta 6 de este hospital entre la segunda quincena de febrero y primera de mayo de 2013, y el diagnóstico es de hepatitis C genotipo 1 a'", apunta el comunicado.

En este sentido, señala que, tras la investigación del grupo operativo de seguimiento del brote del Servicio de Medicina Preventiva, se llega a la conclusión de que "se ha producido un posible brote por exposición al virus de la Hepatitis C en la planta de Hematología del Hospital Regional de Málaga". Tras descartar el contagio por transfusión de sangre o por el personal sanitario, concluye que los posibles mecanismos de transmisión pueden haber sido, o bien el uso de viales multidosis de suero fisiológico o de heparina, contaminados de manera accidental, o por un error inadvertido en la aplicación de precauciones estándar.

"La infección por el virus de Hepatitis C no se detectó mediante los test serológicos de detección de anticuerpos frente a dicho virus. En el caso del paciente malagueño fallecido no se inició tratamiento antiviral hasta pasado más de un mes desde su descubrimiento, en concreto el 20/01/2014", señala la nota, en la que el Defensor del Paciente en Málaga lamenta que, mientras la familia reclamó la cantidad de 221.442,78 euros, el SAS ha determinado que la cantidad sea de 4.000 euros. Para el letrado, Damián Vázquez, "se trata de una cantidad irrisoria, por lo que se está valorando presentar una demanda judicial".