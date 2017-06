Campaña solidaria para apoyar a las personas sordociegas

El consejero territorial de la ONCE de Andalucía, Ceuta y Melilla, Marcelo Rosado, y el director Comercial y de Desarrollo en Specsavers Opticas, José Ángel Moral-Tajadura.

El consejero territorial de la ONCE de Andalucía, Ceuta y Melilla, Marcelo Rosado, y el director Comercial y de Desarrollo en Specsavers Opticas, José Ángel Moral-Tajadura.

La Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS) y la cadena Specsavers Opticas han presentado en Málaga una campaña solidaria con el objetivo de recaudar 6.000 euros para sufragar 400 horas de trabajo de mediadores, las personas encargadas de atender y conectar con el mundo a las personas sordociegas.

Esta campaña se llevará a cabo durante los próximos seis meses en las ocho ópticas de Specsavers en España, que solicitarán un euro a cada paciente que se realice un examen visual gratuito hasta finales de año.

Con este dinero se quiere mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visuales y auditivas, mejorando su atención con los mediadores. El director Comercial y de Desarrollo en Specsavers Opticas, José Ángel Moral-Tajadura, manifestó que "uno de los objetivos desde que Specsavers llegó a España era colaborar con una organización como la ONCE, una organización tan importante en la ayuda con personas con deficiencias visuales y espero que esta colaboración no sólo dure 6 meses, sino que se realicen más colaboraciones a lo largo del tiempo, tanto con ONCE como con sus fundaciones".

Moral-Tajadura también añadió que su compromiso "no sólo es alcanzar los 6.000 euros de recaudación de fondos sino superarlos, así que me comprometo a colaborar directamente con nuestras ópticas de manera muy estrecha y en enero poder celebrar juntos el haber superado nuestro objetivo".

También destacó en su intervención que "nuestros exámenes visuales son exhaustivos y centrados en el detalle clínico profesional, en el cual realizamos exámenes de fondo de ojo y tomamos fotografía digital. Asimismo, realizamos otras pruebas para detectar signos relacionados con el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad, retinopatías diabéticas y otras patologías. Este tipo de patologías, si no son derivadas al oftalmólogo, pueden provocar pérdida total o parcial de la visión y esto es algo con lo que ONCE está muy familiarizado".

El consejero territorial de la ONCE de Andalucía, Ceuta y Melilla, Marcelo Rosado, explicó el papel clave de los mediadores, de los que hay un centenar en España y trabajan de una manera muy personalizada, ya que dan servicio y ayuda a personas con distintos grados de discapacidad visual y auditiva y diferentes situaciones personales.

En cifras, según Rosado, "se están atendiendo en España con mediadores a 377 personas, 260 adultos y 117 escolares. Y en lo que llevamos de 2017 se han desarrollado más de 46.000 horas de atención. Como se abarcan más actividades surgen nuevas necesidades, por tanto, iniciativas como la de Specsavers Opticas, para nosotros son muy importantes".

Todos los fondos recaudados serán donados a FOAPS para sufragar el coste de mediadores-intérpretes, una figura crucial y necesaria para que las personas con sordoceguera puedan comunicarse y llevar una vida plena. Esta iniciativa forma parte de la campaña que ha puesto en marcha FOAPS con motivo de su décimo aniversario para crear conciencia sobre los problemas a los que se enfrentan las personas sordociegas y conseguir fondos para ayudar a un mayor número de estas personas que, por su vulnerabilidad, se encontrarían totalmente aisladas sin su ayuda.

Aquellos que quieran colaborar con la campaña solo tienen que acudir a una óptica Specsavers para un examen visual y donar un euro entre julio y diciembre de 2017. Specsavers tiene ocho ópticas en España, en la Costa Blanca, Costa del Sol y Mallorca.