Un concejal de Ciudadanos rompe la disciplina de voto y permite aprobar que el CAC sea público

La ruptura de la disciplina de voto por parte del concejal de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, que se ha alineado junto al PSOE, IU, Málaga Ahora y concejal no adscrito, ha permitido que el pleno apruebe una moción, presentada por los socialistas, que reclama que el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) deje de ser gestionado por una empresa privada y pase a manos públicas, integrado en la Casa Natal Pablo Picasso.

Sichar no ha explicado inicialmente su voto favorable, pero al mandar el alcalde que se repitiese la votación por si hubiese tratado de un error, ha tomado la palabra para decir que "no me he equivocado, he votado en conciencia", lo que ha provocado el malestar del portavoz de su grupo Juan Cassá. Ciudadanos, sin embargo, ha querido quitarle hierro al asunto. Un portavoz del grupo ha señalado que aunque Sichar ha votado "en sentido diferente a lo decidido por el grupo no hay que darle mayor importancia. Lo entendemos como un hecho puntual que no es a primera ni la última vez que ocurre en política.

El voto de Sichar junto al bloque de la oposición de izquierdas ha permitido que la moción haya salido adelante por 16 votos frente a los 15 que suman el PP y los otros dos concejales de Ciudadanos.

El acuerdo del pleno a favor de que el CAC pase a manos públicas llega en un momento clave cuando apenas queda un año para que finalice el contrato con la empresa que gestiona el centro y el equipo de gobierno tenga que decidir sobre su futuro, si bien el alcalde se ha mostrado a favor de que se mantenga el modelo de gestión privada.

El acuerdo aprobado este jueves reclama también al equipo de gobierno a que saque a concurso público la plaza del director artístico del CAC.