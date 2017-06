El PP se compromete a decidir en un mes el futuro de Limasa

El equipo de gobierno se ha comprometido a decidir en el plazo de un mes el futuro de Limasa. El PP ha apoyado en el pleno de este jueves una moción de Ciudadanos, acordada por unanimidad, que reclama al alcalde que tome una decisión sobre el modelo de Limasa, antes de finalizar el mes de julio, para que la nueva empresa resultante esté en marcha en enero de 2018. "Si es en menos de un mes, mejor", ha puntualizado el concejal de Medio Ambiente y responsable político de Limasa, Raúl Jiménez.

En defensa de este plazo, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ha recordado que justo hace un año se aprobó una moción similar que daba de plazo hasta julio de 2016 para acordar el modelo de gestión "y no se hizo y en este tiempo han cambiado cosas, como las tensiones internas en el PP, el que la deuda del Ayuntamiento con la empresa se ha disparado y se ha agravado el problema de la flota, cada vez más vieja". El modelo actual, asegurá Cassá "no satisface a nadie y no podemos resignarnos esperar mientras el PP se enroca en su propio laberinto pues los ciudadanos no pueden pagar esa indefinición".