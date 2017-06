Más de 150 médicos de centros de salud de Málaga exigen cambios ante su "deterioro"

Un grupo de más de 150 médicos de centros de salud del distrito Málaga-Guadalhorce se reunió el miércoles por la noche en el Colegio de Médicos de Málaga para analizar la situación de precariedad que afirman pasa la Atención Primaria en la zona, de la que culpan exclusivamente a las políticas de recortes del SAS de los últimos años.

Bajo el título de «Basta ya», el colectivo presentará hoy dos escritos en la Delegación de Salud que están dirigidos al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en el que exponen la saturación que soportan los médicos de familia del distrito. Su portavoz, Carlos Bautista, aseguró ayer a La Opinión que, de no tenerse en cuenta sus consideraciones y no mejorar la situación, no descartan movilizaciones.

«Hemos llegado al límite de nuestra capacidad intelectual y estamos preocupados por la atención que damos a los pacientes. Llevamos años soportando niveles extremos y la situación de este verano ha sido la gota que colma el vaso porque no contratan a los sustitutos suficientes para que cubran las vacaciones», agregó Bautista, que reclamó más tiempo para ver a los pacientes que, en ocasiones, es de menos de 5 minutos. Según denunció, los cupos diarios de atención son de entre 70 y 80 pacientes cifra que, lamentó, se multiplicará este verano al no sustituirse a todo el personal en el periodo estival.

«Los pacientes están siendo maltratados porque sus médicos no pueden atenderlos correctamente», dijo el médico, que quiso aclarar que las guardias extra de verano no les preocupan porque ya están «acostumbrados» a trabajar horas de más.

As, Bautista manifestó que el sentir general es de desafección porque se ven «atados» de pies y manos. «No podemos solucionar problemas como que tarde un año en ponerse un holter al paciente, o tres o cuatro una cirugía de rodilla. ¿Así, cómo consolamos al paciente?», insistió el médico, que se lamenta de que los usuarios paguen el criterio, a su juicio, economicista del SAS.

Según Bautista, ante la tardanza por ciertas pruebas diagnósticas por distintas patologías, en ocasiones no les queda más remedio que contravenir sus propias recomendaciones. «A veces la única solución, como no tenemos recursos, es mandar a urgencias al paciente», apuntó el portavoz del colectivo, que engloba a un gran número de médicos de la capital.

Así, Bautista quiso dejar claro que tras la unión de galenos no hay intereses políticos o sindicales. «Nuestra única motivación es asumir una atención sanitaria digna, esto surgió hace unos días en un centro de salud y ya hay muchos apoyos», explicó este profesional, que afirma que llevan una década padeciendo recortes que ponen en tela de juicio la atención al paciente, tanto por la falta de tiempo como por la de recursos.

En el documento, entre otros aspectos, los profesionales critican los altos cupos de pacientes que atienden, la limitación de cara a los recursos así como la falta de tiempo para formación, investigación o docencia. «La situación de los jóvenes especialistas es desalentadora y las de los médicos residentes está muy alejada de lo que debiera ser, ya que en numerosos sitios se supedita su formación a las necesidades asistenciales por la falta constante de profesionales que realicen el trabajo o que los supervisen.

Para ello, se ofrecen para mejorar el sistema y exigen, como medida urgente, el cese del equipo gestor del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce, «por el dañino estilo de gestión que mantienen desde hace años y sus consecuencias que venimos sufriendo reiteradamente».

Aprovechando la reunión, el Colegio de Médicos, que les asesoró legalmente, quiso recordar en una nota de prensa que en las últimas semanas enviaron un comunicado oficial en el que manifestó su rechazo a la política de contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS). «Para el Colegio, la falta de planificación es la causante de que no se hayan encontrado médicos de familia que cubran las 92 plazas ofertadas por el SAS para cubrir las sustituciones de verano».