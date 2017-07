Sichar descarta por el momento la opción de dejar las filas de Ciudadanos

El voto a favor de hacer pública la gestión del CAC, en contra de lo establecido por su grupo, no se puede tomar como un preludio a la salida de Gonzalo Sichar de Ciudadanos. Así, al menos, lo aseguró el propio concejal en conversación a este periódico, dejando claro que, de momento, no se ha planteado abandonar la formación naranja para acompañar a Juan José Espinosa en el grupo de concejales no adscritos. «No estaba dispuesto a maquillar un pliego que lo único a lo que iba a contribuir es a dar la gestión de un museo a una persona que ha acometido irregularidades manifiestas en la gestión de un museo público», esgrimió en relación al actual gestor, Fernando Francés.

Para Sichar, si se mantiene la gestión privada, ya se sabe quien va a ser el agraciado. En este sentido, manifestó que el concurso no dejaría de ser un traje hecho a medida para Francés. «No puedo mantener una posición en la Diputación con respecto al MAD y votar lo contrario con respecto al CAC en el Ayuntamiento», defendió el concejal de la formación naranja. Aunque admite que en un primer instante su decisión causó cierto revuelo, Sichar asegura que luego aclaró el asunto con el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, y que el tema ya se da por finiquitado.



Una excepción

También descartó Sichar la posibilidad de que se esté ante una nueva tónica generalizada dentro de Ciudadanos que, como cabe recordar, ostenta la llave para inclinar la balanza en el Ayuntamiento de Málaga. «Esto no significa que a partir de ahora no vaya a votar como lo hace mi grupo», sentenció Sichar que, en todo caso, dijo «se le debería restar hierro a un asunto que en otras democracias no supone problema alguno». En este sentido, el concejal de la formación naranja defendió la existencia de listas abiertas, ya que «permitirían la libertad de voto».

No obstante, la falta de comunicación evidenciada dentro del propio grupo deja claro que las relaciones entre los tres concejales no pasan por su mejor momento. Prácticamente desde el inicio del mandato en el Ayuntamiento, se ha llegado a un acuerdo para que Cassá y Alejandro Caraballo, el otro concejal que integra el grupo de Ciudadanos, se ocupen de los asuntos que conciernan el Ayuntamiento de Málaga. Sichar, por su parte, centra sus esfuerzos en la Diputación, donde ejerce, además, de portavoz. En la institución provincial le acompaña Teresa Pardo.