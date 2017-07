Urbanismo recalificará suelos si es necesario para el tercer hospital de Málaga

El Consejo Social de la ciudad se ha reunido con el grupo de expertos designados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para estudiar las necesidades en infraestructuras hospitalarias en la capital. A este encuentro acudieron también representantes de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Área de Movilidad. Los primeros explicaron, en relación al tercer hospital tan añorado por los malagueños, que la ciudad tiene una falta acuciante de suelos para acoger una infraestructura de esta magnitud, pero dio soluciones: no descartó que se haga en las pastillas anexas al Hospital Civil, como propuso la Diputación Provincial, ni en Los Asperones, lugar inicialmente propuesto para el macrohospital, pero tampoco se decantó por ninguna opción. Lo que sí dejaron claro los técnicos es que, si es necesario, se recalificará o reservará suelo.

Así, los responsables de Urbanismo expusieron que en la zona Este hay poco suelo y es inestable y en la Oeste hay servidumbres en relación al aeropuerto o son inundables. «Lo que han dicho es que se recalificarán terrenos si hace falta o se reservarán», precisaron las fuentes consultadas. La postura de Urbanismo tiene lógica: hasta que el grupo técnico al que el SAS ha encargado estudiar las necesidades hospitalarias de la ciudad no concluya su informe, lo que ocurrirá en 15 meses, no se podrá saber qué espacio ocupará el tercer hospital ni qué necesidades de movilidad habrá que prever en la zona; por tanto, no se puede elegir una parcela hasta que eso esté cerrado, sin descartar ni el Civil ni Los Asperones. El compromiso pasa por recalificar los terrenos que se necesiten para el tercer hospital. «Urbanismo no descarta nada», explicó el ex secretario general de CCOO, Antonio Herrera. «Lo que dijeron es que se comprometen a trabajar en la línea del Civil o en reservas o recalificaciones de suelo», aclaró. Incluso, «se ha hablado de Los Asperones».

«Lo que han dicho es que ahora mismo no sabemos el espacio y no se pueden hacer previsiones, pero hay poco suelo para infraestructuras grandes. No obstante, trabajarán en esa dirección y se recalificarán terrenos en su momento», explicó. No obstante, este periódico ya publicó que el Ayuntamiento está estudiando la documentación técnica de la Diputación sobre la propuesta de hacer el tercer hospital en los terrenos anexos al Civil.

El equipo técnico, que dirige el médico José Luis García de Arboleya, expuso el trabajo realizado en estos dos meses no sólo en relación al tercer hospital, sino en cuanto a todas las necesidades sanitarias de Málaga.

El secretario de Organización de UGT, Juan Miguel Contioso, indicó que «lo del Civil ahora mismo está parado, porque igual no cabe allí; no se ha fijado ningún sitio; UGT lo que cree es que son los técnicos los que deben decidir el lugar más apropiado». Se acordó, además, que el Consejo Social colaborará con el equipo técnico de García Arboleya y pedir a la Junta que reserve una partida de los presupuestos de 2018 para iniciar el camino que acabe desembocando en la apertura del centro hospitalario «cuando sea», extremo en el que coincidió con el ex secretario provincial de CCOO, también presente en esta reunión entre el equipo de trata de hacer el diagnóstico de las necesidades sanitarias de Málaga capital y el Consejo Social. Herrera, por cierto, también instó a hacer un estudio epidemiológico por distritos de Málaga y a tener en cuenta la atención primaria.

En el documento final, también se planteará una distribución de uso y acondicionamiento de los centros sanitarios actuales y futuros, entre otros puntos.