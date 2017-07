Málaga estudia gravar las viviendas turísticas con una tasa y poner cupos

El edil de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, ha avanzado esta mañana en rueda de prensa que se están estudiando medidas reguladoras para las viviendas turísticas, es decir, aquellas cuyo propietario o residente decide reconvertir para acoger a turistas por días semanas o meses. Muchas de ellas se están incorporando al registro de la Junta de Andalucía, pero otras tantas escapan a cualquier tipo de control de calidad o seguridad, por lo que los hoteleros, los empresarios de apartamentos turísticos, Urbanismo, Turismo, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano y algunas plataformas se están reuniendo para consensuar una ordenanza que ponga coto al crecimiento desmedido de los pisos vacaciones, evitando, por tanto, que "a Málaga le duela la cabeza en el futuro", en alusión a la degradación del modelo turístico de otras capitales españoles debido a la proliferación de estas viviendas. Andrade, entre otras medidas y con un lenguaje medido, habló de gravar este tipo de casas. "No sé si llamarlo tasa, impuesto, reforma del IBI o según el consumo de basura, que se pague", precisó.

Esta sería una de las medidas. Ya ha habido tres reuniones entre los departamentos municipales mencionados, los hoteleros, los dueños de apartamentos turísticos y otros actores para alcanzar un consenso en cuanto a la futura ordenanza. Otra medida, ha dicho Andrade, podría ser permitir hasta un número de viviendas turísticas en una determinada zona, para lo que habría que modificar el Plan Especial del Centro, evitando así la "saturación". "Si en un bloque de diez viviendas hay tres turísticas puede distorsionarse la convivencia", ha reflexionado Andrade, quien insistió en que se están discutiendo opciones y no ha dado plazos. "Antes de que nos duela la cabeza, tomaremos medidas. No nos asusta que haya viviendas turísticas de calidad", ha aclarado, y puso como ejemplo la situación de las terrazas. El edil ha aludido a la necesidad de que estos pisos vacacionales tengan higiene, un control de entrada y salida, limpieza y otros estándares de calidad.

El director general del Área de Turismo, Javier Hernández, ha explicado que en Málaga hay 1.600 viviendas turísticas que ofertan 8.400 plazas (no confundir con los apartamentos turísticos). El vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Francisco Moro, ha explicado que está de acuerdo en que las viviendas turísticas "paguen impuestos, que no sigan pagando como si fueran viviendas normales" y ha advertido de la necesidad de que no se vayan reduciendo las viviendas residenciales, porque en las ciudades "hay que vivir" y ha señalado el caso de Ibiza. "No es una tasa turística, eso es un error, pero si se hace negocio con una vivienda, que pague los impuestos que le corresponden", ha explicado, para insistir en la necesidad de regular estas casas vacacionales.

El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, se planteó en enero gravar con un IBI específico estos apartamentos turísticos para aumentar la recaudación,y en mayo la alcaldesa, Ada Colau, anunció que duplicará el número de inspectores con el fin de detectar los pisos turísticos ilegales, llegando hasta 40.

La Junta de Andalucía aprobó hace unos meses un decreto de vivienda turística que obliga a los propietarios de las mismas a inscribirlas en un registo y cumplir así con una serie de estándares de calidad. En la provincia, hay más de 12.000 dueños de pisos que han pedido la inscripción en el registro. Asimismo, hay más de 50.000 casas alquiladas no declaradas en general, según el sindicato de Técnicos de Hacienda. Evidentemente, muchas de ellas van a acabar reconvirtiéndose en pisos vacacionales no declarados.

Todo ello está generando un aumento de los precios del alquiler en muchas zonas de la ciudad y la reducción de viviendas para arrendamientos de larga duración, un problema que las autoridades ya ven con preocupación. A 12 de junio, el 50% de las plazas de pisos vacacionales reglados en la Costa del Sol ya se habían vendido de cara a la temporada alta.

Previsiones

El edil de Turismo también ha presentado esta mañana las cifras turísticas y las previsiones para la capital. Así, según datos del INE, entre enero y mayo se han alojado en los hoteles 481.338 viajeros, un 5,93% más que en el mismo periodo de 2016. En junio, se ha mantenido la misma tendencia, por lo que el primer semestre del año se cerrará casi con 600.000 turistas. "Málaga va a registrar un magnífico verano para el sector turístico, ya que todas las previsiones indican que tanto la cifra de viajeros alojados como la de pernoctaciones crecerán por encima del 5%", ha indicado.

Entre junio y septiembre, se alojarán en la ciudad 475.000 turistas que generarán casi un millón de pernoctaciones hoteleras. La ocupación media será del 85% y la estancia superará los dos días. Todo ello se ha reflejado en las contrataciones: en los hoteles, el número de trabajadores ha aumentado más de un 7% (1.390 personas conforman la plantilla). En los últimos meses, el sector turístico ha generado en la ciudad un impacto que ronda los 600 millones de euros.

El edil ha señalado que los mercados internacionales se han comportado muy bien, subiendo un 13,95% hasta alcanzar los 284.871 turistas. Este incremento ha servido, además, para compensar la bajada del 3,89% que ha sufrido el mercado nacional. En breve, se pondrán en marcha una serie de acciones promocionales para recuperar este mercado, ya que suponen el 40% del total de viajeros alojados en hoteles malagueños.

Andrade ha destacado que, aunque el comportamiento registrado por el turismo está teniendo su reflejo en todos los emisores, es en los mercados internacionales ya consolidados donde el crecimiento es más llamativo. Así, en estos meses se han alojado en los hoteles malagueños un total de 44.965 turistas del Reino Unido, lo que supone un crecimiento del 23,04% con respecto al mismo periodo de 2016; han generado 101.753 pernoctaciones, un 17,33% más.

Por su parte, Alemania ha vuelto este año a convertirse en el segundo emisor de turistas internacionales a la ciudad. Entre enero y mayo de 2017, se han alojado en hoteles de la ciudad 25.819 turistas germanos, un 5,77% más. Estos viajeros han generado 55.297 estancias, un 10,85% más.