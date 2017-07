Una espera que irrita junto al Carril de Orozco

Con la calle lista, consideran que no hay justificación a tanto retraso. - También aguardan la reurbanización del vecino Carril de Orozco, la única vía de entrada y salida de la barriada hasta la llegada de la calle Galaxia

En octubre del año pasado, una veintena de vecinos del Chaparral posó para La Opinión en el arranque de un carril de tierra que bajaba hasta el arroyo de la Culebra y que, tras unas muy demandadas obras municipales, iba a convertirse en la calle Galaxia, después de varias décadas de peticiones y con ella, una segunda vía para el Chaparral, un barrio del Puerto de la Torre que hasta entonces solo contaba como entrada y salida con el vecino Carril o Camino de Orozco, una estrecha vía sin aceras, asfaltada con dinero de los vecinos en 1998.

Nueve meses después de esa foto llena de ilusión, la espera está recordando al parto de los Montes, porque hace tres meses y medio que terminaron las obras y la calle Galaxia sigue sin inaugurarse.

«Por lo visto, falta el permiso de iluminación. En Urbanismo nos han dicho que la persona encargada del papeleo se ha jubilado», lamenta Salvador Vera, representante de Málaga Ahora en el distrito del Puerto de la Torre.

A su lado está Inmaculada, vecina del Chaparral desde hace unos 25 años, que señala: «Ahora resulta que tenemos una buena calzada, unas buenas aceras y porque no hay luz, no podemos pasar, cuando hemos estado pasando sin luz más de 40 años», resalta.

Inmaculada hace referencia al peligroso Carril de Orozco, sin luz durante muchos lustros, y que continúa sin aceras. Como recuerda su hijo, Iván López, presidente de la asociación de vecinos del Chaparral, «la situación es un desastre, en mi caso la he padecido hace poco porque soy estudiante y aquí hemos visto a estudiantes salir de noche en su momento y antes de que comenzasen las obras, los niños tirábamos campo a través».

Conchi Caballero, que lleva 13 años viviendo en la zona, señala que más que una queja al alcalde, «le daría un tirón de orejas grande, porque no pasan a limpiar regularmente». En este sentido, se queja de que hay gente que tira la basura en mitad de la calle, hay exceso de cables aéreos en el barrio y también critica la abundancia de caballerizas en el Carril de Orozco: «Esto es tercermundista, no sólo por los establos, sino por los bichos y la peste que generan y que tenemos que sufrir».

A su lado está Pepa Fernández, vecina del barrio desde hace cuatro décadas, que confiesa: «Esto no acaba nunca». Como la calle Galaxia está sin abrir y no cuenta con accesos para las casas más próximas, es de las vecinas que tiene que dar un gran rodeo. De momento, la calle Galaxia está siendo un estorbo para ella.

Los vecinos también reclaman que se urbanice el Carril de Orozco, que, al menos en octubre de 2016, iba a incluirse en el presupuesto de la barriada, según informaba el Ayuntamiento.

Ayer, el concejal del Puerto de la Torre, Mario Cortés, indicó que la calle Galaxia estaba a la espera «de legalizar el alumbrado» y en cuanto al Carril de Orozco, el Consistorio estaba calculando lo que le corresponde pagar a cada vecino de cargas urbanísticas.

El Chaparral sigue a la espera.