El nuevo instituto de Teatinos, por fin sale a concurso por 6,3 millones de euros

Han sido necesarios 16 años, toda una vida escolar, para que la Consejería de Educación por fin haya sacado a concurso las obras de construcción del nuevo y reivindicado instituto de Teatinos. La burocracia, en este caso, no solo ha sido lenta, sino por momentos agotadora y desesperante. Años y años de movilizaciones de padres y vecinos de la zona han dado su fruto tres lustros después, y este barrio de la capital, surgido en aluvión y con una demanda de plazas de Secundaria ya completamente insostenible, tendrá un nuevo centro que, si se cumplen los plazos, entrará en servicio en septiembre de 2018, tal y como anunció la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hace escasas dos semanas durante una visita al CEIP Las Naciones, de Vélez Málaga.

A través de la Agencia Pública Andaluza de Educación la Junta de Andalucía ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la licitación de estas obras, que cuenta con un presupuesto de 6.319.466,18 euros y un plazo de ejecución estimado de dieciocho meses. El Gobierno andaluz cumple así por fin con este paso decisivo después de haber anuncido en innumerables oportunidades la licitación del proyecto, de haber puestos decenas de plazos que nunca ha cumplido.

El nuevo instituto permitirá la escolarización de 600 alumnos. Son tantos los estudiantes de Secundaria que piden plaza, y no hay, que este verano habrá que hacer obras en la Universidad Laboral para crear tres nuevas aulas en un centro ya de por sí masificado. El nuevo instituto de Teatinos dará respuesta a esta acuciante demanda de pupitres de alumnos procedentes de los colegios de la zona, como el Carmen de Burgos, Almudena Grandes, Denis Belgrano, Rectora Adelaida de la Calle o María Zambrano.

Los trabajos abordarán la construcción de un centro de Secundaria de tipología D5, con cinco aulas por cada nivel más cuatro aulas polivalentes. El centro se ubicará en una parcela de 8.750 metros cuadrados y contará con una superficie construida de alrededor de 5.200 metros, distribuidos entre zona docente, zona de administración y espacios complementarios y exteriores.

En la zona docente se ubicarán 20 aulas de ESO, dos aulas de música, dos aulas de educación plástica y visual, dos aulas taller, dos laboratorios, dos clases para desdobles y dos salas de apoyo a la integración. Asimismo, el instituto contará con diez departamentos, biblioteca y aula de educación especial con aseo adaptado. Estos espacios se complementarán con otras cuatro aulas polivalentes y un gimnasio dotado de vestuarios, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

La zona administrativa albergará los despachos para la dirección, jefatura de estudios y orientación. También habrá una secretaría, conserjería, reprografía, archivo y sala de profesorado, así como despachos para las asociaciones de madres y padres y alumnado.

El centro dispondrá, asimismo, de una zona de servicios comunes integrada por cafetería, almacén general, aseos para profesorado, alumnado y vestuarios del personal no docente, cuartos de instalaciones y cuartos de limpieza y basura. En el exterior se construirá un porche cubierto, una zona de juegos, dos pistas polideportivas, estacionamiento de vehículos y zona ajardinada.

Esta intervención, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa operativo de Andalucía 2014-2020, está incluida en el Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2017-2018 de la Consejería de Educación, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.



Los padres dudan de que entre en servicio en 2018

Los plazos de ejecución de la obra previstos, sin embargo, no coinciden con la intención manifestada por Díaz de inaugurar la obra para el inicio del curso 2018-2019, como hace constar Mar Villanueva, presidenta de la plataforma Prometo, que durante todo este tiempo ha venido liderando las movilizaciones para reclamar esta infraestructura educativa. "Ya era hora de que licitaran el instituto", admite. Sin embargo, expresa sus dudas: "Ahora habrá que ver, de todas maneras, lo que dicen desde Sevilla. Las últimas declaraciones de la nueva consejera, Sonia Gaya, en la comisión de Eduación del Parlamento de Andalucía hace solo unos días apuntaban a que descartaba que el centro se pusiese en 2018", señala Villanueva.

El compromiso de la presidenta Díaz sitúa la apertura del insituto en septiembre de 2018, sin embargo. Pero Gaya lo descarta, por una cuestión de plazos. Si las obras comienzan hoy mismo y si duran 18 meses, estarían como muy pronto en enero de 2019. "Si esto se confirma, el inicio del curso vamos a volver a estar en pie de guerra porque no caben más niños en ningún sitio", advierte Mar Villanueva. Según sus cálculos, para el curso 2018-2019 algo más de 200 escolares no tendrán garantizado su derecho a la escolarización. "No es un problema menor", insiste. "¿Dónde van a dar clases, en la calle?", se pregunta.

"Todos estos vaivenes de cambios en la Consejería nos perjudican y en Sevilla no se enteran de la situación de Málaga. Cada vez que hay un cambio es como volver a empezar, y no nos lo podemos permitir", sentencia la portavoz de Prometo.