El PSOE dice que el complemento de 430 euros a jóvenes no está bien implementado

El PSOE advirtió ayer de que el complemento salarial de 430 euros a los jóvenes que reciban formación y que está vinculado al Sistema de Garantía Juvenil no será eficaz porque no está bien implementado, con lo que podría llegar a menos de una tercera parte de los inscritos al plan. La portavoz de Empleo del grupo parlamentario socialista, Rocío de Frutos, señaló que el alcance de la ayuda de 430 euros «está por ver, ya que si el sistema no funciona, las ayudas no van a llegar a quien realmente lo necesita». Los 430 euros están vinculados a tener en vigor un contrato de formación bajo el Sistema de Garantía Juvenil y los datos nos dicen que sólo el 30% de ofertas de este sistema en España son para trabajar. Por tanto, esos 430 euros sólo llegarían a menos de una tercera parte de los inscritos», advirtió De Frutos junto al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia.