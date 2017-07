Médico de familia de Huelin: "He visto a mis pacientes y a los de tres compañeros"

El colectivo de médicos "basta ya" del distrito de Atención Primaria Málaga-Valle del Guadalhorce se ha decidido a poner los puntos sobre las íes este verano en su trabajo. A las críticas de la planificación de verano en los centros de salud de la capital, con la que cada médico se verá obligado a trabajar una tarde del verano, se suma la falta de plantilla para sustituir. Esto les obliga a asumir el cupo de pacientes de sus compañeros.

Por este motivo, el médico de familia Carlos Bautista del centro de salud de Huelin, portavoz de la plataforma que reúne a 160 galenos y cuatro directores de centros de salud ha enviado un vídeo por redes sociales en el que cuenta cómo ha sido su jornada laboral de hoy.

"Es la 1, he visto pacientes de un compañero jubilado desde hace muchos meses, de una compañera de baja porque está malita, porque los médicos nos ponemos malitos, y pacientes de un compañero que está con sus justas vacaciones. También he visto a mis pacientes y creo que he llegado a 60, más pacientes sin número y los perdidos de consulta en consulta", señala Bautista en el vídeo.

En el vídeo relata que ha hecho el turno de 8 a 2, con un aviso a domicilio incluido, y que a las 3 entra a trabajar en las urgencias del centro de salud de El Cónsul. Precisamente hoy es el día en que el profesional tiene que trabajar su tarde -cinco horas- para cubrir los huecos del verano. Según ha confirmado a este periódico, ha visto en total a siete pacientes.

Precisamente la semana pasada el grupo de médicos se reunió por primera vez para analizar la situación de "precariedad" que afirman pasa la Atención Primaria en la zona, de la que culpan exclusivamente a las políticas de recortes del SAS de los últimos años.

El colectivo presentó dos escritos en la Delegación de Salud que están dirigidos al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en el que exponen la saturación que soportan los médicos de familia del distrito. Carlos Bautista cofirmó a La Opinión que, de no tenerse en cuenta sus consideraciones y no mejorar la situación, no descartan movilizaciones.

Mañana jueves vuelve a reunirse para tomar medidas respecto a lo que consideran el deterioro de la atención prestada a los pacientes en los centros de salud.

Así, una de las líneas que seguirán será contar con las distintas plataformas vecinales de la ciudad con las que se aliarán para recabar apoyos y presionar al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así, aludió a los vecinos de El Palo, que se han movilizado por su cuenta para pedir más medios para su centro de salud. Esta noche los profesionales se reunirán de nuevo en el colegio de Médicos, tal y como hicieron hace una semana, para ir a una y decidir si toman acciones contra la dirección del distrito, de la que han pedido la destitución por considerar que no han sabido planificar bien las vacaciones de verano del personal. Una de sus principales críticas radica en que la dirección del distrito les va a obligar a trabajar una tarde del verano en los centros de salud que abran por las tardes.