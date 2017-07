De la Serna defiende el proyecto del "by pass" como la solución más segura

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha defendido el proyecto del "by pass" ferroviario a la altura de Almodóvar del Río (Córdoba), para unir Málaga y Sevilla en tiempo menor al actual. No en vano, considera que la solución propuesta, que requiere de una inversión de 32 millones de euros, es la "solución más segura" y ha indicado que obviar la declaración de impacto ambiental, que se ha hecho con mucho consenso, supondría desandar el camino administrativo transitado durante los últimos cuatro años.

"El único problema de este proyecto es que llevamos 16 años hablando sobre él", ha dicho, y ahora "hay que ejecutarlo". Este proyecto no sustituye a ningún otro y ha pedido a la Junta que se centre en terminar la línea ferroviaria entre Sevilla y Antequera en lugar de criticar el "by pass". "Ha sido un proceso participativo, con consultas, alegaciones, han sido escuchadas todas las voces, ha salido a información pública, ya hay una declaración de impacto ambiental: se va a conseguir un ahorro en el tiempo de viaje entre Málaga y Sevilla de más de veinte minutos; esta es la alternativa que menos tiempo de viaje requiere. Es como recorrer la distancia entre ambas ciudades en 85 minutos si no hubiera paradas", ha subrayado.

Es la propuesta, en su opinión, más económica y segura y, si hubiera que poner 10 millones de euros más encima de la mesa, se pondrían. "Es la que menos afección tiene en relación a la línea existente, menos impacto ambiental, la más ventajosa" en el eje ferroviario Sevilla-Córdoba-Málaga. Acortar el tiempo entre la capital costasoleña y la hispalense en AVE es fundamental para los ciudadanos.

"Es la solución de la mayor calidad, no se puede hacer demagogia. Y la más segura. La solución planteada por el ministerio cumple todas las condiciones de seguridad previstas en las directivas europeas y las normas nacionales. Sí, hay una curva con un radio de 500 metros, pero encaja en los estándares normales, no resta seguridad". La alternativa permitirá absorber cuatro veces la demanda actual, durará decenas y decenas de años, ha indicado, y es compatible con actuaciones futuras. "Tendremos que explicar el contenido", ha indicado, a la Junta y los Ayuntamientos.