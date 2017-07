El móvil, nuevo aliado contra el suicidio

Pese a que durante décadas el suicidio ha sido tabú, las cifras hablan por sí mismas: muere el doble de gente por suicidios que por accidentes de tráfico y es la primera causa de muerte en varones de entre 15 y 29 años. En las mujeres de esa franja de edad es la segunda causa tras las enfermedades oncológicas.

El 50% de las personas que se quitaron la vida en los últimos diez años en la provincia tenían el teléfono móvil en sus manos. Este dato hizo pensar a la psiquiatra de la unidad de Salud mental del Regional, Lucía Gómez, en que quizás esta herramienta de comunicación podía convertirse en una aliada para la prevención de los suicidios. Y se puso a trabajar en ello, junto a sus compañeros de la unidad y gracias a la colaboración de entidades solidarias como la ONG Justa Alegría o el Teléfono de la Esperanza.

Hoy, esta iniciativa, fruto del trabajo de los últimos cuatro años, ha visto la luz en forma de APP llamada "Más caminos". En los próximos días se podrá descargar de manera gratuita tanto para Apple como para Android, de manera que los usuarios que la descarguen tendrán una nueva herramienta de apoyo en el teléfono. Más a mano y disponible las 24 horas del día.

Esta aplicación móvil se enmarca dentro de un programa global de intervención para la prevención y el tratamiento de conductas suicidas, en línea con las estategias de actualización del Plan Integral de Salud Mental de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Diseñada de forma gráfica e intuitiva, la aplicación pretende ser un salvavidas siempre disponible ante una hipotética idea de suicidio. Recogerá la red de apoyos, a la que recurrir cuando sea necesario si la persona se siente en riesgo, así como a documentos o fotos que le sean de utilidad y le trasladen la positividad necesaria para evitar posibles conductas. También incluye herramientas de autoayuda, tarjetas que salen de manera instantánea sobre las bondades de la viday el control de medicamentos o drogas. Además de dirigida al posible suicida, tiene una doble misión: ayudar al familiar, para que aprenda a detectar posibles carencias o sabe qué hacer ante un intento o ideación.

Según la Fundación Salud Mental en España, en 2014 se produjeron 3.602 muertes por suicidio en España, lo que supone una media de 10 diarios. En 2015 la cifra fue similar, con 3.294. Según la doctora Gómez, el 95% de las persona que se quitan la vida tienen un problema de salud mental, motivo extra que sirvió al equipo del hospital Regional, ubicado en el Civil, para trabajar en la necesidad de estabalecer más redes de apoyo.

A pesar de que la cifra de suicidios en España es alta -aunque baja si se compara con países del norte de Europa-, la media en Andalucía es superior con una tasa de 8,1. Pero los números más llamativos son los relativos a los intentos de suicidio: por cada cien intentos, una persona lo consigue.

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental, Fabio Rivas, ha señalado la importancia de prevenir en suicidios pues, ha recordado, es un problema no baladí que lleva aparejado un gran sufrimiento para quien lo lleva a cabo o lo intenta y también para su familia, que no puede evitar sentir culpa por no haber evitado que su ser querido se quite la vida. por este motivo, ha señalado que es importante la implicación y formación de profesionales, desde las consultas de atención primaria y hasta las urgencias.

Por este motivo, Lucía Gómez ha explicado que el programa se estructura en tres bloques. Uno primero de detección, con el que conocer los intentos o ideas suicidas, para lo que han contado con la colaboración de los agentes sociales. Además, se puso en marcha la web razonesparavivir.org que incorporó activos de salud con los que evitar esas ideaciones. El segundo de ellos está dirigido a los profesionales, a los que se está formando en enfermedades de salud mental como la depresión, trasladado a otros ámbitos hospitalarios, si bien los problemas de salud mental que más relacionados están con los suicidios son los trastornos afectivos y la población psicótica. Además, se ha puesto en marcha un código suicidio con el que seguir un protocolo específico para combatirlo. Este incluye una cita entre 28 y 72 horas tras el intento de suicidio, con el que controlar el estado del paciente. Si no acude, los profesionales de enfermería se ponen en contacto con él para ofrecer otra cita y saber cómo se encuentra.

El último de los bloques del programa es trabajar con la población en riesgo, como los ancianos, y las personas jóvenes, a las que está fundamentalmente dirigida la APP.

Además, la aplicación móvil se ha pilotado en 40 personas diagnosticadas de conductas o de riesgo suicida, y familiares, siguiendo las directrices éticas para programas de prevención del suicidio basadas en nuevas tecnologías prublicadas y revisadas dentro del proyecto europeo Eurogenas.

En la presentación, el gerente del complejo sanitario Regional de Málaga, Emiliano Nuevo, ha señalado la importancia del equipo de salud mental del hospital, que ha calificado como "orgullo" y "ejemplo a seguir" por sus inquietudes para innovar.