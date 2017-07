La UMA desarrolla un simulador 3D para probar robots olfativos que detecten gases

­Investigadores del grupo Mapir de la Universidad de Málaga, en colaboración con la Universidad sueca de Örebro, han diseñado un simulador 3D de pruebas para robots olfativos detectores de gases. La plataforma permite recrear entornos reales como una oficina para visualizar los movimientos de la plataforma robótica y la evolución de la emanación de manera conjunta.

Según un comunicado, los robots olfativos son dispositivos móviles que incluyen sensores como cámaras y láseres a los que se suman una «nariz electrónica», es decir, un sistema para detectar y analizar la composición química del aire que lo rodea. Además, incorpora un anemómetro para medir la dirección que sigue esa masa gaseosa. Esas herramientas le permiten acometer tres tareas: distinguir cuál es el gas, generar un mapa para estimar cómo se ha distribuido y buscar la fuente de emisión. No obstante, la dificultad al trabajar con estas plataformas es comprobar si cumplen con su función, ante la imposibilidad de ver la dispersión del gas.

El simulador ideado por los expertos malagueños responde a este obstáculo. «Es complicada la experimentación con robots de detección de gases, ya que no tenemos un sistema para ver cómo evoluciona la masa del gas emitido. Para desarrollar plataformas con capacidad olfativa es necesario que emulen las condiciones reales», explicó el investigador Javier Monroy a la Fundación Descubre, uno de los autores del estudio «Gaden: A 3D Gas Dispersion Simulator for Mobile Robot Olfaction in Realistic Environments», publicado en la revista Sensors.

Por otro lado, la novedad del simulador estriba en la posibilidad de fusionar en una misma aplicación la actividad del robot y cómo se dispersa el gas, permitiendo con ello simular la respuesta de los sensores que porta el dispositivo robótico de forma precisa. A esto se suman otras ventajas como su diseño 3D, que aumenta el realismo y su implementación sobre la plataforma robótica ROS, la más extendida entre los desarrolladores.