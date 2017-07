Moreno pide a Susana Díaz que "deje de decir que no a todo"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado este sábado que la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "deje que Pedro Sánchez dedica por ella" y se haya "instalado en el 'no es no'", y en esa línea ha pedido al PSOE andaluz que "deje de decir que no a todo".

Ha sido en el transcurso de su intervención en el Comité de Gobiernos Locales del Partido Popular que se celebra este sábado en Málaga, y donde el líder del PP-A ha aludido a la "estrategia de bronca" en la que, a su juicio, está instalado el PSOE-A que lidera Susana Díaz en relación a la financiación autonómica, el "ejemplo último" de esa estrategia que, según ha apostillado, mantiene de forma permanente "con la oposición, el tejido asociativo y las ONG, con alcaldes del PP porque son de un color diferente, y hasta con sus propios compañeros de partido y por supuesto con el Gobierno de la Nación".

Moreno ha señalado que Díaz se ha instalado "en el 'no es no' y en el socialismo morado" que impulsa el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuyas indicaciones y estrategias la dirigente andaluza "está siguiendo al pie de la letra", según el líder del PP-A, mostrando así "una sumisión impropia de la presidenta del Gobierno de los andaluces", y que "nada bueno va a traer para Andalucía", según ha augurado.

Moreno ha destacado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este viernes "un presidente socialista" --en alusión al de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara-- "se abstuvo" en la votación de los objetivos de déficit para las comunidades autónomas para los próximos años 2018 y 2019, mientras que Susana Díaz "lleva toda la semana diciendo barbaridades del modelo de financiación autonómica, del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del Gobierno central".

El líder del PP-A ha subrayado que el modelo de financiación que ahora se quiere reformar fue "impulsado" por el PSOE que lideraba José Luis Rodríguez Zapatero y "votado en contra" por el PP, y ha defendido que "el planteamiento del Gobierno de España" en relación a la financiación autonómica "es bueno", pero el Ejecutivo de Susana Díaz "lo está bloqueando", porque la presidenta andaluza "se ha instalado en el bloque del no y la confrontación", según ha insistido.

Moreno ha pedido así "al socialismo que deje de pensar en uno mismo", y "al PSOE-A que deje de decir que no a todo, que deje de boicotear la recuperación económica y la creación de empleo en España", y ha criticado que Díaz "deja que Pedro Sánchez decida por ella y se pliega ante los intereses de Andalucía".

"Tenemos una presidenta y un PSOE que desgraciadamente no están primado el interés general del conjunto de los andaluces", ha lamentado el líder del PP-A, que ha apostillado que "esto va a acabar pronto". En ese sentido, ha insistido en mostrarse convencido de que será presidente de la Junta, y desde ese cargo "liquidaré la deuda de la Junta con los ayuntamientos, acabaremos con el impuesto de sucesiones y donaciones, y pagaremos los impuestos", porque, según ha apostillado, "no puede ser que la Junta no pague el IBI y esté asfixiando a muchos ayuntamientos".

Deuda de la Junta con ayuntamientos

En esa línea, Moreno, que ha defendido al PP como "un partido claramente de gobierno, a nivel nacional y en Andalucía a través de sus alcaldes, que representan un estilo, manera diferente de gobernar y relacionarse con los ciudadanos en materia de gestión", ha criticado que Susana Díaz es "una gran morosa" con los ayuntamientos.

Moreno ha asegurado que cuando los ciudadanos dan al PP "la oportunidad de gobernar, siempre generamos oportunidades para los ciudadanos, empleo y futuro", y así lo han demostrado los 'populares' gobernando ayuntamientos que han heredado de gobiernos socialistas "temblando y arruinados".

Así, ha criticado que, en Andalucía, "la Junta, lejos de resolver los problemas de sus ciudadanos, le han creado problemas a los alcaldes del PP", porque uno de los "mitos falsos" del PSOE es que "cree en los pueblos". "Es mentira", ha sentenciado Moreno, que ha acusado al Gobierno andaluz de "tratar mal a los ayuntamientos y aún peor a los pequeños municipios, donde viven ciudadanos que no tienen todos los servicios y accesos y no tienen las mismas posibilidades de progresar que en otros ámbitos urbanos mucho más amplios".

Moreno ha aseverado que "la Junta adeuda 1.703 millones de euros al conjunto de ayuntamientos andaluces según datos oficiales --780 millones de participación en la Patrica, y 923 en planes de cooperación municipal que Susana Díaz no es capaz de ejecutar"

Además, ha tildado también de falso el "mito" de que "el Gobierno de Rajoy castiga a Andalucía", porque, según "datos oficiales, el PP y Rajoy han enviado 6.000 millones de euros a los ayuntamientos andaluces --4.800 de ayudas directas y 1.200 en medidas de liquidez--, muchos de los cuales "han servido para pagar nóminas y proveedores y para mantener servicios esenciales".

Igualmente, Moreno ha apuntado que "habrá que revisar" el actual sistema democrático en el que a veces los 'populares' son "los preferidos de nuestros vecinos" pero "otros se sientan en un despacho y empiezan a repartirse cromos y le arrebatan a los ciudadanos su legítima elección de alcaldes". Moreno ha reivindicado además "el inconmensurable valor que tienen los ayuntamientos y las corporaciones locales".

El líder del PP-A ha señalado así que sus alcaldes "gobiernan en soledad institucional" como consecuencia de "un Gobierno autonómico incapaz de entender que ayudar a un ayuntamiento que esté gobernado por otro color es positivo y además es su obligación", según ha subrayado.