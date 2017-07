De la Torre, el alcalde-ingeniero del Paseo del Parque

Francisco de la Torre es ingeniero, además de alcalde de Málaga. Y, según dicen, un tipo con mucha memoria, capaz de retener hasta los detalles más nimios de un proyecto, algo que reconocen incluso algunos ilustres técnicos socialistas que han pasado por el Ayuntamiento en mandatos anteriores. Cuando la confrontación entre la Junta y el Consistorio a cuenta del metro estaba en todo lo alto, los asesores de los sucesivos delegados y delegadas del gobierno andaluz preparaban con mucho celo las reuniones con el regidor, sabedores de la capacidad que tiene el alcalde de usar argumentos, hasta los más insignificantes, darles la vuelta y presentar la realidad como él la interpreta. Por eso, el regidor valoro ayer con un gran detalle la visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a la ciudad y, además de valorar la capacidad de diálogo de su compañero de partido y exalcalde de Santander –este es otro ingeniero que hablaba de los proyectos con una profundidad asombrosa–, hizo propuestas serias para infraestructuras que necesita la ciudad.

Hay varios ejemplos: De la Serna anunció que se va a acometer el añorado acceso norte al aeropuerto, dos kilómetros de carretera con una inversión de 40 millones de euros. El regidor recordó que la Junta debía ejecutar un vial distribuidor, cuya primera piedra se colocó hace años, una vía que debía unir «los espacios productivos de Málaga por el norte, igual que la conexión que en el sur hace la Nacional 340». Ese vial ha de ser compatible, advirtió, con el acceso norte al recinto aeroportuario y sugirió a su ministro y a la Junta que hablen. La administración andaluza, dijo, podría ceder algunos de los terrenos que ya ha expropiado para el vial con el fin de integrarlos en el acceso norte, recalcó.

Otro ejemplo. Habló sobre la necesidad, ya expresada en otros foros, de hacer una nueva ronda exterior que conecte la Axarquía y desemboque en Fuengirola Mijas. De hecho, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga ya reserva suelo para ello, «porque articula el territorio muy bien». «Eso hay que preverlo en los planes generales, el POTAUM y, si hay que modificarlo, modificamos. En el PGOU está contemplado, puede que los estudios nos aconsejen hacer algún cambio en lo reservado, pero tenemos que seguir trabajando con visión de futuro», precisó.

El regidor también dio su opinión en relación al célebre by pass de Almodóvar del Río, que Fomento quiere ejecutar ya y para el que se plantearon tres opciones. La Junta ha criticado la elegida por el ministerio porque tiene una curva con un radio de 500 metros, una falla de seguridad, según el Gobierno autonómico. De la Torre rechaza que haya problemas de seguridad, pero a él le gusta más la tercera de las opciones, con un radio de curva mayor. Y sacó a relucir su memoria: explicó que cuando se gestaba el AVE, el Gobierno se ofreció a hacer un desvío hacia Sevilla, de forma que se unirían la capital hispalense y la costasoleña de forma directa y en poco más de una hora, evitando así tener que llegar a Córdoba. «La Junta dijo no, porque quería hacer la conexión Antequera-Sevilla», precisó. En su opinión, esos fondos europeos se deberían haber destinado a los metros andaluces, porque era una alternativa más fácil. «La opción C es algo mejor que la A, porque permite plantear un radio más cómodo», reseñó.

También ofreció su ayuda para la extensión del Cercanías a Marbella y se inclinó sutilmente por la opción que plantea un recorrido soterrado por el exterior, porque el tren estaría mucho más cerca de la población que vive en la franja litoral. De la Torre sigue recordándolo todo al detalle.