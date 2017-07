Hosteleros lanzarán una campaña para reducir la cifra de descamisados en Feria

El colectivo pide incrementar el control de las barras ilegales y va a continuar apostando por la música en diferentes plazas del corazón de la urbe para atraer otro tipo de público.

La Feria de Málaga tiene un atractivo que la hace diferente de cualquier fiesta de similar naturaleza en Andalucía: además de un amplio real, en el Cortijo de Torres, y un completo programa taurino, la ciudad cuenta con la feria de día, que nació a principio de los ochenta por iniciativa de los comercios y restaurantes tradicionales del Centro Histórico. Esa esencia se ha perdido en buena parte y, durante algunos años, hubo quien comparó a las fiestas de agosto con la deriva etílica y de falta de seguridad de los Sanfermines. Sin embargo, desde hace un par de años los hosteleros malagueños quieren evitar la deriva de la Feria, personalizada desde hace tiempo en los descamisados. Este año, el sector va a lanzar una campaña para reducir su número en lo posible, evitando así la mala imagen que proyectan.

«Vamos a hacer una campaña para acabar con los descamisados, pero enfocándola desde otro punto de vista, fomentando el buen vestir en la Feria, que los malagueños y los visitantes acudan al Centro con una vestimenta adecuada», explicó José Simón, portavoz de la Asociación Mahos-Amares. Un comité se encarga dentro de la asociación de darle forma a esta campaña, que ahora se está diseñando.

«La asociación desde hace unos años está trabajando muy seriamente por la Feria, la defendemos al 100%. No queremos que se pierda la esencia de la feria de día y tratamos de mejorarla todo lo posible. Pretendemos repetir el modelo del año pasado», subrayó Simón.



Una polémica de años

Ya hace años que los hosteleros se niegan a atender a los clientes descamisados, aunque sigue habiendo un buen número de ellos cada Feria de agosto, sobre todo en el Centro Histórico. Eso, unido al alcohol, puede generar tensiones en la convivencia con los visitantes y otros malagueños y, de hecho, también provoca problemas de seguridad, pero sobre todo de imagen. Se pretende huir de la deriva negativa que han seguido otras fiestas y por eso se toman estas medidas.

«Queremos una Feria bonita, de forma que la gente vaya bien vestida», aclaró. ¿Qué es ir bien vestido? Pues o los trajes tradicionales que todos los malagueños tienen en mente o, al menos, con camisa.

Pero hay más medidas, aunque la campaña aún no se ha concretado. «La decisión es trabajar en esa idea base», apuntó. En cuanto al resto, parece que funcionó muy bien el hecho de contratar bandas y otras formaciones musicales para que actuaran en diferentes enclaves del Centro Histórico, ya que se crearon dinámicas «diferentes, muy sanas, quedamos muy contentos con esa experiencia», precisó. Por ello, se va a ampliar el número de enclaves que acogen estas actuaciones callejeras. San Miguel va a colaborar con un número determinado de plazas, pero en otras serán los propios hosteleros los que contraten a grupos musicales.

Otra cosa a la que se pretende poner coto, y que es ya una reivindicación histórica de la hostelería, es a las barras que en su local o en la calle montan algunos negocios que no son de naturaleza hostelera. «La hostelería, los vecinos y el Ayuntamiento estamos de acuerdo en que eso no se debe permitir, está prohibido y no se puede tolerar esa infrahostelería. No queremos tenderetes, porque la idea es diferenciar la Feria del Centro con una línea basada en la calidad», reflexionó.



Horario de música en vivo

La música en vivo en la calle estará permitida hasta las seis, «es el punto que determina el fin de las actividades públicas», aunque los hosteleros habían pedido una hora más.

También se sigue estudiando, como ya adelantó la concejala de Fiestas, Teresa Porras, el hecho de que hosteleros y Ayuntamiento saquen camisetas con el cartel de la Feria de Málaga 2017, titulado «Alegría, luz... Málaga», obra del malagueño Pablo Ruiz Vergara, por cierto, elegido este año por votación popular para evitar polémicas de otras fieras por la calidad del cartel finalmente designado. «Fue una sugerencia que hicimos nosotros», explicó Simón.

En los próximos días también se conocerá quién pregonará las fiestas, entre otros detalles.