La deuda de Málaga capital con los bancos es de 953 euros por habitante

Marbella es la localidad mayor de 100.000 habitantes que menos adeuda y los marbellíes salen por debajo de un euro por cabeza - La capital ocupa el puesto 445 de 8.125 en el ranking de municipios más endeudados

Para bien o para mal, las arcas municipales somos todos. Al menos, los ciudadanos que figuran en los respectivos censos de los ayuntamientos que se reparten a lo largo de la provincia de Málaga. El Ministerio de Hacienda ha facilitado ahora los datos de la deuda bancaria pendientes de pago de todos los municipios españoles a fecha de 31 de diciembre de 2016. Cruzando estos pasivos con los datos sobre el censo que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE), se puede saber la deuda por habitante según cada municipio. Según los datos del Ministerio de Hacienda, Málaga acumula una deuda viva local de 542,1 millones de euros. En el ranking de municipios más endeudados, la capital se situaría en el puesto 445 de un total de 8.125 municipios que conforman el ranking. Si hubiera que dividir la deuda entre todos los malagueños, cada uno saldría a 953 euros por cabeza.

Si se compara con capitales similares a nivel nacional, Málaga no es la que mejor parada sale. Valencia, por ejemplo, ocupa el puesto 830 en el ranking y San Sebastián ocupa el 1.499. A nivel andaluz, entre las capitales de provincia, sólo Jaén y Granada figuran por encima de Málaga. En el caso de Jaén, la deuda es llamativamente alta. Por cada habitante, se dispara hasta los 3.796 euros. Hay que tener en cuenta que estas cifras no incluyen la deuda comercial ni los préstamos concedidos por el Estado, que no son facilitados por el ministerio de Montoro, pero que harían ascender las variables.

A pesar de que estos números mostrados anteriormente no son los más halagüeños, sí hay motivos para la celebración en la provincia. El motivo es Marbella. La segunda capital más importante de la provincia es el municipio mayor de 100.000 habitantes que menor nivel de deuda mantiene. En total, el Ayuntamiento encabezado por el socialista José Bernal debe 81.000 euros. Esto significa que la deuda por habitante no llega a los 60 céntimos y confirma la evolución positiva de las finanzas del municipio. Especialmente, si se tiene en cuenta el trasfondo convulso que ha acompañado durante décadas al municipio, golpeado por la corrupción y especulación urbanística. Estas cifras respaldan la reiterada petición de Bernal para que se eleve el techo de gasto impuesto por el Gobierno central, y que el Ayuntamiento pueda elevar sus inversiones en infraestructuras o gastos sociales.

Entre el resto de capitales de la franja litoral, destaca en positivo Mijas. La deuda viva local es de 1,35 millones de euros, apenas 17 euros por habitante. Este dato contrasta fuertemente con las otras grandes capitales de la Costa, donde los pasivos elevados rompen la tendencia de Marbella y Mijas. En el caso de Benalmádena, la deuda total es de 100 millones de euros, lo que se traduce en 1.488 euros por cabeza. El consistorio que dirige el alcalde del PSOE, Víctor Navas, se alinea en tendencia con el de su compañero de filas, José Ortiz, en Torremolinos. La deuda por cada torremolinense es de 821 euros. Con sus 55,6 millones de euros de deuda viva, el municipio se posiciona en el puesto número 596 a nivel nacional. Fuengirola, gobernada desde hace más de una década por el PP, supone un término medio. La deuda por habitante es de 253 euros y el total es de 19,6 millones de euros. En la Axarquía, Vélez Málaga tiene una deuda de 55,8 millones de euros, lo que supone una deuda de 708 euros por cada habitante.



El interior de la provincia

Volviendo la mirada hacia el interior de la provincia, cabe destacar Ronda. El municipio, en manos de la socialista Teresa Valdenebro, tiene un pasivo de 13,9 millones de euros (405 euros por habitante). En Coín, la deuda es de 804 por habitantes, en Alhaurín el Grande es de 396 euros por habitante y en Alhaurín de la Torre de 181. Por destacar uno de los municipios con menos habitantes de la provincia, Almogía tiene una deuda viva de 1.063 euros. A cada ciudadano censado le corresponden 281 euros. Resulta evidente que la ecuación de a menos habitantes menos deuda es muy relativa. La totalidad del ranking confirma, por otra parte, que España está formada, principalmente, por municipios de pequeño tamaño. El 84% de los ayuntamientos de España cuentan con menos de 5.000 habitantes.

Como curiosidad, apuntar que Madrid (3.868 millones de euros de deuda financiera) y Barcelona (840 millones), las ciudades más grandes de España, han logrado rebajar su débito de manera significante. Madrid ocupa el puesto 190, con 1.222 euros por habitante y Barcelona está en el 1.119 del ranking, con 522 euros de deuda por habitante.