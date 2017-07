El SAB denuncia que el jefe de Bomberos "cobra sin trabajar" los fines de semana

El abono se lo asigna él mismo, aunque ya lo cobraría a través del complemento específico .

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) denunciará esta semana en la Fiscalía al jefe del cuerpo, José Cruz Romero «por cobrar sin trabajar» los sábados, domingos y festivos de los últimos años, concepto por el que embolsaría unos 6.000 euros anuales, que él mismo se asigna y que ya recibiría por otras vías, como el complemento específico. El SAB pedirá que se investigue el cobro de este concepto en los últimos seis años, si bien al sindicato le consta que lo viene recibiendo al menos desde 2005, según la documentación que aportará a la Fiscalía.

La denuncia se refiere al llamado «módulo variable de trabajo en sábados, domingos y/o festivos, y que se aplica al personal que «deba realizar su jornada ordinaria de trabajo en esos días», según reza en el acuerdo de funcionarios.

El término variable descarta su carácter fijo y prorrateable, de forma que, el área de Personal, abona en nómina a cada funcionario dicho complemento, «en función de los trabajos efectivamente realizados» y según los listados de incidencias remitidos por el propio servicio de Bomberos.



No tiene acreditado

El SAB detalla en su denuncia que es el propio José Cruz Romero el que se «autoincluye» en el listado de abono de este módulo que tiene un coste de 227,40 euros (la jornada completa de 24 horas), y el que lo avala con su firma, como jefe del cuerpo, y con el visto bueno del director general de Recursos Humanos, Carlos Gómez-Cambronero y del concejal de Seguridad, Mario Cortés.

En su denuncia a la Fiscalía, el sindicato añade que el jefe de Bomberos ya cobra por ese concepto a través del complemento específico (que en su caso asciende a 49.399,80 € anuales) y que remunera aspectos como la especial dedicación o la nocturnidad. Además, este año se aprobó un módulo para abonar tres festivos a todos los bomberos, jefes incluidos.

El SAB afirma en su denuncia que la jefatura del servicio «no tiene acreditados» los conceptos retributivos referidos a sábado domingos y festivos, pues para ello es necesario «la efectiva realización» de esas jornadas, añadiendo que las retribuciones de los empleados públicos «no pueden desligarse de la efectiva prestación del servicio», ni pueden obedecer a «criterios discrecionales», pues son una «compensación por el trabajo realizado».

Para dar mayor fuerza a su denuncia, el sindicato aporta varios decretos del Ayuntamiento rechazando las reclamaciones de otros tantos bomberos que pedían cobrar el módulo de sábados y festivos en su mes de vacaciones. El Ayuntamiento lo rechaza por no haberlos trabajado ni haberlo suplido con cursos de formación, como alternativa.



Doble rasero

Por ello, el SAB se pregunta en su escrito de denuncia que si éste es el criterio que el área de Recursos Humanos emplea con los funcionarios bomberos ,«¿por qué cambia radicalmente el criterio con determinados cargos?»

El sindicato considera «intolerable» este doble rasero por la «discriminación» que supone y, sobre todo, porque «son con fondos públicos con los que dan cobertura a estos graves hechos».

Al respecto, hacen referencia a unas recientes declaraciones del concejal de Seguridad, Mario Cortés, que manifestaba que por respeto al resto del personal del Ayuntamiento «no podemos pagar nocturnidad si no se trabaja porque eso supondría un agravio en relación a otros colectivos municipales como la Policía Local, como es lógico, si no echas nocturnidades ni fines de semana ni horas extra no puedes cobrarlas».

En sus conclusiones finales, la denuncia del SAB solicita a la Fiscalía que efectúe una investigación sobre los abonos del plus de sábado, domingo y festivos recibidos por el jefe de Bomberos en los últimos seis años; que se depuren las responsabilidades tanto de los beneficiarios como de los que, bajo su responsabilidad, consienten y facilitan dichos cobros «y se exija la devolución de las cantidades cobradas indebidamente».