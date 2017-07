Picardo garantiza los derechos de los trabajadores españoles

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, dijo ayer que se extenderán en el futuro todos los derechos comunitarios a los trabajadores españoles en el Peñón, «lo decida así o no Reino Unido» durante las negociaciones del brexit.

«Si eres español o de cualquier otra nacionalidad europea y estás establecido o trabajando hoy en Gibraltar tendrás todos los derechos en el futuro, es lo que se plantea el Gobierno de Gibraltar desde el primer momento, lo decida así o no Reino Unido», afirmó Picardo a los periodistas en Marbella, donde participó en uno de los cursos de verano de la Universidad de Málaga dedicado al brexit.

El ministro principal subrayó, sin embargo, que España ha «elegido que haya una cláusula en las directrices de la negociación por la cual cualquier nuevo acuerdo que haya entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) en el futuro no se aplique automáticamente a Gibraltar».

«Es lo que ha decidido el Gobierno de España, yo todavía no comprendo por qué piensa que eso es una buena política para sus ciudadanos en la zona», apuntó Picardo, que añadió: «Si no se nos aplica a nosotros una parte de un nuevo acuerdo, nosotros no lo vamos a aplicar en Gibraltar».

Tras señalar que, pese a que hay que atenerse a las consecuencias del brexit, el «pueblo de Gibraltar permanece todavía convencido de que el proyecto europeo es lo mejor», subrayó que «hay que ponerse a pensar en cómo vamos a asegurarnos de que no pase nada por la cosoberanía».

Picardo dijo que la colonia británica «seguirá siendo muy próspera y seguirá creciendo incluso fuera de la Unión Europea... Yo no puedo intentar dar lecciones a una economía como la de Reino Unido, la italiana, la francesa o la española, pero si viene una tormenta y eres un pequeño corcho a lo mejor te mojas pero no te vas a hundir; si eres un gran naviero tienes un problema más grande».