Los hoteleros dicen que las viviendas turísticas bajan la calidad de la Costa del Sol

Los hoteleros malagueños han afirmado este jueves que las perspectivas del sector para la temporada alta veraniega son buenas en la Costa del Sol, con una subida prevista de entre un 2% y un 2,5% en la cifra de pernoctaciones con respecto al ejercicio anterior y un 6,2% en el empleo, aunque han denunciado el perjuicio que les está suponiendo a su negocio el boom de las viviendas turisticas y el riesgo que, a su juicio, este tipo de producto puede generar en la calidad del destino, fraguada tras muchos años de trabajo. El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, ha asegurado que sienten que sus establecimientos están "discriminados" con respecto a estas viviendas, señalando que sus propietarios no pagan los mismos impuestos que el sector ni generan empleo, pudiendo ofertar unos precios más bajos.

Callejón ha recordado que en la provincia de Málaga ya hay 13.000 viviendas turísticas censadas, una cifra que hace pensar que en breve este alojamiento superará en cifas a la oferta conjunta de camas hoteleras y apartamentos turísticos reglados. De hecho, en la capital este adelantamiento ya se ha producido. "Todo esto nos lleva a recapacitar sobre qué turismo queremos en la Costa del Sol. Si ahora metemos un producto low cost eso nos va a salir caro a la larga en la provincia. Y no podemos esperar a que el mercado se regule automáticamente porque podemos llegar tarde", ha comentado el presidente de Aehcos, que ha estado acompañado por el vicepresidente del colectivo, Francisco Moro, el gerente, Antonio Aranda, y por el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Andalucía (Aedav), Sergio García.

Los hoteleros han tendido la mano a las admnistraciones para buscar una solución a este tema y "acabar con la ilegalidad" en la que, en su opinión, están instaladas las viviendas turísticas. Callejón ha señalado que en ese segmento se está dando también el caso de viviendas que se comercializan en diversas plataformas sin estar inscritas en el registro por lo que reclaman más inspecciones. Aehcos afirma además que el cliente que viene a estos alojamientos "no es de gasto de bolsillo elevado, que es por el que hemos peleado en la Costa del Sol durante muchos años".

En esa línea, Callejón ha comentado que su objetivo es entablar un diálogo con las instituciones sobre las viviendas turísticas "no para que desparezcan sino para que estén en las mismas condiciones que el resto del alojamiento turístico para ir a un producto de calidad"."No podemos llenar los centros históricos de gente que va a por bocadillos y refrescos baratos porque nos ha costado muchos de trabajo, no solo a los empresarios sino a las administraciones, para llegar a un nivel de calidad reconocido", ha señalado. Aehcos ha insistido en que las viviendas turísticas, sin la carga burocrática que soporta el alojamiento reglado, tienen menos costes.

"Nos pelean en precios, están en los mejores sitios de las ciudades y abarcan todos los centros", ha añadido su presidente, que ha citado casos como el entorno de la calle Carretería en Málaga capital, donde según la normativa urbanística puede haber viviendas turísticas pero no apartamentos turísticos. "¿Por qué?, es algo que estudiar y rápido", ha comentado.

El presidente de Aehcos ha señalado que en lo que llevamos de año el número de visitantes en España ha sido de 58 millones, de los cuales 15 millones "los tenemos desaparecidos, no sabemos donde están". Así, ha explicado que si se asigna a cada turista una media de 190 euros, hay 2.850 millones que "se han esfumado", ya que estas viviendas no contribuyen a la hacienda pública ni generan empleos directos.

Los hoteleros han reconocido que ellos se vieron obligados a apostar en algunas ocasiones en el pasado por "el cliente de borrachera" aunque en la actualidad "nos hemos dado cuenta de que ese mercado no enriquece a la provincia, y no queremos eso ni para nuestra sociedad civil ni para los empresarios que trabajamos en el sector".

Con respecto a las previsiones de verano, Aehcos ha señalado también que esperan un aumento del 6% de las estancias de turistas extranjeros y un 6% de bajada de los nacionales, en consonancia a cómo se está desarrollando 2017. Los hoteleros afirman que la apuesta por la calidad debe servir también para fidelizar a esos turistas extranjeros que están viviendo estos años a la Costa del Sol por la complicada situación de destinos como Turquía, Egipto o Túnez. Callejón ha apuntado que el litoral malagueño es "un destino seguro" y ha señalado que, en este apartado, los hoteles y los apartamentos reglados poseen más documentación sobre sus clientes de las que tienen las viviendas turísticas.