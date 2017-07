Limasa ha tenido parados 24 vehículos por no tener la matrícula autorizada

Una de ellas salió y provocó un accidente que dejó destrozados cinco vehículos.

Limasa ha tenido inutilizadas y sin operar durante algo más de quince días las veinticuatro máquinas que alquiló para la campaña de verano debido a que los vehículos llegaron con matrícula roja, que es una placa que sólo autoriza a conducirlo al titular del permiso de circulación, que en este caso sería la empresa que alquiló las máquinas.

Desde el 12 de junio en que llegaron y se presentaron los vehículos, Limasa ha estado tramitando con Tráfico la obtención de la matrícula ordinaria para los mismo, de manera que pudieran ser operativos. A fecha de ayer según los datos de la empresa, aún quedaban tres vehículos por obtener la matrícula normalizada.

El edil de Medio Ambiente y responsable de Limasa, Raúl Jiménez, señaló que durante estas semanas se ha ido tramitando con Tráfico para lograr que los vehículos tuvieran su matrícula lo antes posible y que «esta semana quedarán todos listos para operar».

Jiménez aclaró que además, al tratarse de vehículos de alquiler «los días que las máquinas no trabajen, no se paga, por lo que no habría pérdida económica.

El problema se suscitó porque, aunque los vehículos no podían operar, algunos de ellos salieron a la calle y una de estas máquinas provocó el sábado 17 de junio, en una calle del Centro, un grave accidente por descuido del conductor que destrozó cinco vehículos. Al intervenir la policía se percató de la matrícula roja del vehículo y requirió a Limasa encerra r el vehículo, lo que provocó que el resto de esta pequeña flota quedase también aparcada en espera de lograr el permiso de Tráfico.

Si no trabajan no hay alquiler

Se trata, según anunció el concejal el 12 de junio, de 24 máquinas alquiladas por Limasa a la empresa Svat, filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), para dedicarlas al plan especial de limpieza de verano, que deberían estar operativas desde ese día al 17 de septiembre. El equipamiento está formado por 12 barredoras de aspiración de 4 metros cúbicos de capacidad, para la limpieza de calzadas; 4 barredoras de aspiración de 2 metros cúbicos, para trabajar en aceras y paseos marítimos; 2 barredoras de aspiración duales; 4 autobaldeadoras de alta presión y 2 fregadoras.

El alquiler de estas 24 máquinas durante el verano tiene un coste fijado de 128.000 euros, si bien, como señaló ayer el concejal Raúl Jiménez, Limasa no pagará el alquiler de los días en que las máquinas no hayan estado disponibles para el trabajo.