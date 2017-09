El PSOE pone a Lagunillas como el ejemplo a seguir en urbanismo

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málkaga, Daniel Pérez, ha hecho esta mañana un esbozo de lo que será su oposición en los próximos meses y, pese a no confirmar si será el candidato de su partido a la alcaldía, sí ha trazado las líneas maestras de sus propuestas. Así, considera que el PGOU de 2011 se desarrolló en época de bonanza y sus previsiones no se adecuan a lo que ha sucedido después con la crisis, por lo que ha pedido una revisión parcial del documento no para añadir más suelo a desarrollar, sino para usar figuras como la reforma interior y ha pedido seguir el ejemplo de la zona de Lagunillas y El Ejido, que es por donde debe crecer el Centro.

También se ha mostrado en contra del canon del agua, ha pedido que Limasa sea municipalizada, porque "Málaga está muy sucia", ha insistido en la necesidad de hacer un gran parque forestal en los terrenos de Repsol, ha solicitado que el proyecto del Astoria respete el equilibrio entre los usos culturales y comerciales y ha anunciado que presentará una serie de iniciativas de cara a los próximos presupuestos municipales.

Ha solicitado más inversiones del Gobierno central, como el soterramiento del tren al Puerto, volver a diseñar el by pass ferroviario entre Málaga y Sevilla y ha reclamado al alcalde que use a la ciudad como "rehén con la Junta" y permita que se concluya el metro.

El acto se ha desarrollado en una céntrica cafetería malagueña, donde, acompañado por todos los ediles socialistas, ha indicado que el alcalde y su equipo de gobierno están ya "agotados".