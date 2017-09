Los hospitales malagueños estrenan cinco nuevos equipos de resonancia

Los hospitales de la sanidad pública en la provincia contarán con cinco nuevos equipos de resonancia magnética de alto campo en los que el Servicio Andaluz de Salud ha invertido 7,6 millones de euros. Estos nuevos equipos permitirán la internalización de los hospitales público de la provincia, permitiendo, no solo que los ciudadanos no tengan que viajar a otra ciudad para realizarse las pruebas, sino que también, para que estas pruebas no tengan que externalizarse hacia la sanidad privada.



El destino de estos equipos está en cinco puntos de la provincia, el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, Área de gestión Sanitaria Serranía de Ronda, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Hospital del Valle de Guadalhorce y Hospital Universitario Regional.



De estos, el Hospital Regional ya cuenta con con dos resonancias ubicadas en el Hospital General, así que ésta tercera quedará instalada en el Hospital Materno Infantil. En el caso del Hospital Virgen de la Victoria, será el segundo equipo con el que cuente en su centro hospitalario de la capital. Tanto éste, como el Materno y el de la Axarquía tendrán que someterse a una serie de obras previas para la instalación del equipamiento,



Estos nuevos equipos permitirán realizar estudios avanzados e determinadas patologías gracias a la precisión y calidad de las imágenes y al innovador sistema de software que incorpora. En concreto, los nuevos equipos permiten realizar, entre otras cosas, estudios de mama y próstata con la posibilidad de realizar biopsias de mama dentro de la máquina, o dirigirlas en los estudios de próstata.



Por otro lado, también permiten realizar estudios cerebrales funcionales que pueden ayudar a la planificación quirúrgica, facilitando la labor de los neurocirujanos y ofreciendo mayor seguridad durante la intervención.





Los nuevos equipos de resonancia magnética son más rápidos y tienen una mayor resolución, lo que supone una reducción importante de los tiempos de ejecución de los estudios, punto clave en relación a la Pediatría, ya que la reducción de tiempos de exploración, evitaría en algunos casos la sedación del paciente. Además, ofrecen una mejora en el confort del paciente a la hora de realizar la exploración, ya que la sensación de claustrofobia es menor y el ruido también ha quedado reducido."Desde la Junta de Andalucía seguiremos defendiendo la Salud como un servicio público y seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para seguir dotándola con los mejores equipamientos y contando con los mejores profesionales", ha explicado José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno andaluz, que esta mañana ha presentado los equipos junto a Ana Isabel González, delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Jorge Garín, director de la UGC Radiodiagnóstico del Hospital Regional y Mercedes Acebal, directora de la UGC Radiodiagnóstico del Hospital Virgen de la Victoria.Los hospitales públicos de Málaga realizan al año unas 73.500 resonancias magnéticas siendo el año pasado, los hospitales Regional de Málaga y Virgen de la Victoria los que de esta cifra, realizaron 36.000 estudios con los tres equipos de los que disponen en la actualidad. Por su parte, la actividad anual en el Hospital de la Axarquía es de 6.350 pruebas, y 3.915 en el Hospital de Ronda.