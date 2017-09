El PSOE aboga por revisar el PGOU

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, hizo ayer un repaso de los temas que marcarán su agenda política en los próximos meses, aunque su principal mensaje es que Málaga necesita un cambio de modelo urbanístico que la sitúe como tercera capital española en las listas de los diferentes estándares de calidad. «Málaga necesita una revisión parcial del PGOU que dé respuesta a las necesidades existentes en muchas zonas. Cabe recordar que el actual plan fue redactado entre 2004 y 2007, está caduco y precisa de una revisión inmediata», dijo.

«Málaga no necesita más metros cuadrados de suelo, sino adoptar medidas para que nuestra ciudad crezca de manera ordenada. El equipo de gobierno está agotado y De la Torre mantiene enquistados los grandes proyectos de la ciudad como el Guadalmedina o los terrenos de Repsol», añadió. «En 2011 teníamos el crecimiento urbanístico producto de una burbuja especulativa en materia de vivienda, que daba una realidad completamente diferente a la que nos encontramos en este momento», precisó, para incidir en que el plan se hizo sin participación de los partidos y a la medida «del PP», lo que ha generado problemas para sacar adelante «los proyectos que nuestra ciudad requiere». «El crecimiento que se ha producido en el entorno de Lagunillas es un ejemplo de cómo el urbanismo de nuestra ciudad puede desarrollarse de una manera moderna y que se adapta a la realidad de los vecinos», precisó. Otra de sus ambiciones es sacar adelante con esa reforma parcial proyectos estancados como los convenios de Sánchez Blanca (más de 3.000 viviendas) o La Térmica.

Pérez no desveló si será el candidato de su partido a la alcaldía, pero sí abogó por que en los terrenos de Repsol se haga un gran pulmón verde en forma de parque forestal, además de criticar «la chapuza» del Campamento Benítez.

El portavoz aseguró que presentarán una propuesta de presupuestos municipales para 2018. «En el último presupuesto, presentamos más de 50 propuestas que no fueron incorporadas y las que se incorporaron o no se han realizado o han contado con una partida presupuestaria inferior al 50%», reseñó, además de pedir a Ciudadanos que no apoye unas cuentas que han sido incumplidas en más del 50%, según su visión.

Criticó también la situación de los barrios, «con una enorme suciedad y parques infantiles en condiciones lamentables»; pidió que Limasa sea municipalizada, lo que supondrá un ahorro al erario público y exigió un plan de choque también para recoger los muebles de la vía pública.

En cuanto al Astoria, culpó al equipo de gobierno de que Antonio Banderas y sus socios se retirasen una vez ganado el concurso, y abogó por un uso que respete el equilibrio entre lo cultural y lo comercial, aunque en su opinión este proyecto no se podrá ejecutar hasta que «De la Torre se vaya».

Por último, criticó «la chapuza» del «bypass» ferroviario entre Sevilla y Málaga, porque es «inseguro» y acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de no invertir en la provincia. «Hemos pasado de ser la tercera ciudad en materia de inversiones con los gobiernos socialistas a ser la última con el PP, lo que supone una ofensa para los malagueños», dijo, para exigir que se soterre el tren al puerto o se transforme al aeropuerto «en un verdadero hub» que lo transforme en el tercer aeródromo del país.