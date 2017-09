De la Torre califica de "inútil" la revisión del PGOU que pide el PSOE

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha rechazado este martes la propuesta del portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, de un cambio de modelo urbanístico para convertir a Málaga en la tercera ciudad de España, y ha asegurado que "es un trabajo arriesgado, inútil y costoso". "No estoy nada de acuerdo con lo que dice Pérez", ha incidido.

Por ello, frente a la iniciativa socialista, el regidor 'popular' ha abogado por reflexionar para que "teniendo el plan que tenemos, no poniéndole obstáculos a su desarrollo, sacarle partido al mismo". "Eso me parece más práctico", ha sostenido.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado "la experiencia" de la revisión del plan, que ha dicho "fue negativa". "La Junta nos retrasó dos años innecesariamente la aprobación que iba a ser en 2009", ha indicado, lo que, a su juicio, "supuso un perjuicio a la ciudad".

El alcalde ha asegurado que ese retraso "nos costó económicamente dinero de los convenios y, sobre todo, frenó oportunidades que había antes de que la crisis fuera más dura, más fuerte", insistiendo, por tanto, en que "no fue nada positivo y todo era porque quería la Junta que nos hiciéramos cargo de la adquisición de los terrenos de Arraijanal".

"Todo proceso de revisión, dependiendo de tantos factores, me parece arriesgado e innecesario", ha argumentado De la Torre, asegurando, además, que "cuando haya que hacer una modificación puntual de elementos o algo más, se plantea y se puede hacer", por lo que ha rechazado "poner patas arriba ese plan, aunque fuera de una manera no total y absoluta, porque me parece que es un trabajo arriesgado, inútil y costoso".

Por ello, también ha emplazado al portavoz municipal socialista a que "reflexione de forma interna" sobre "qué cosas puede hacer su partido en la Junta para que estos temas vayan más rápido y no bloquear algunas cuestiones". En este punto, se ha referido a proyectos como La Térmica o los antiguos terrenos de Repsol, que "deben ir de acuerdo con lo aprobado, por nosotros y la Junta".

Al respecto, ha indicado que "es positivo para Málaga tener un parque de 130.000 metros cuadrados, además de edificios para oficinas, comercios y hotel que dará una fuerza económica y de rehabilitación a esa zona", ha apostillado.

Por todo ello, ha reiterado que apuesta por "reflexionar" para que "teniendo el plan que tenemos, no poniéndole obstáculos a su desarrollo, sacarle partido al mismo". "Eso me parece más práctico", ha concluido.