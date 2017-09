Al menos 5.000 árboles recién plantados en Málaga se han secado por abandono

Juan Cassá constató ayer que en la zona de Camino de los Almendrales apenas han sobrevivido ejemplares

Hace menos de un año, en octubre de 2016, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, escenificaban en el Monte Victoria la plantación de 5.000 árboles. Era la primera fase de un proyecto que ha supuesto la plantación de 50.000 ejemplares y costó 119.998 euros. La iniciativa se encontraba recogida en el acuerdo entre Ciudadanos y el PP para la aprobación de las cuentas del Ayuntamiento para 2016.

Pues bien casi un año después, alertado por vecinos de la zona, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, visitó ayer Los Almendrales y constató que en la zona «apenas ha sobrevivido ningún árbol».



Redoblar esfuerzos

Por ello, antes de ir a más, ayer pidió conocer si se trata de un problema generalizado y advirtió de «la importancia de cumplir con las políticas de reforestación acordadas».»

Al respecto, añadió que a los 50.000 árboles previstos se ha añadido un programa especial de semillado con un millón de unidades. «Vinimos aquí a Monte Victoria con el alcalde, Francisco de la Torre, en octubre del 16 a celebrar este gran plan. Hoy, un año después, el panorama aquí nos deja tristes», lamentó. Las denuncias vecinales nos alertaron de que en este entorno apenas quedan árboles que no se hayan secado. Nos da la sensación de que el PP no se cree estas políticas. Y nosotros no damos cheques en blanco», recordó Cassá.

En este punto, advirtió de que en Ciudadanos «no nos vamos a rendir». Es más, «queremos saber los resultados de este plan para corregir errores y redoblar esfuerzos. La reforestación es vital para Málaga y hay que apostar por ella. Y no queremos que el dinero invertido, más de 200.000 euros, se vaya por el sumidero por falta de planificación y seguimiento».

Cassá reiteró que Málaga necesita árboles como agua de mayo. «Por paisaje, para preservar las especies autóctonas, para mejorar la calidad del aire y para luchar contra las inundaciones», dijo Cassá, que recordó que la apuesta por la reforestación de Ciudadanos «no tiene precedentes».

El programa se ha desarrollado en dos fases y beneficiaba a las zonas del propio Monte Victoria; Monte San Antón; Parque forestal Lagarillo Blanco; Parque forestal ubicado en la falda del Monte San Antón; Parque forestal Ciudad de Málaga; Parque forestal La Concepción; zonas forestales Churriana; El Cañaveral; Virreinas; Monte La Pelusa y Monte Coronado. En ellos, recordó el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, se han plantado pinos piñoneros, encinas, algarrobos, acebuches y algarrobos.