De la Torre dice que cuando la Junta puso un canon al agua "no hubo contestación"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se quejó ayer de que cuando la Junta de Andalucía puso un canon para el agua, que gestionan los ayuntamientos y su cobro se envía al Ejecutivo andaluz, «no hubo contestación en materia de asociaciones de vecinos», en alusión a la reunión auspiciada por la Federación Solidaridad con sindicatos y partidos políticos con el fin de hacer frente al canon propuesto ahora por el Consistorio para sufragar 130 millones de euros en obras hidráulicas que necesita la ciudad.

«Cuando la Junta pone el canon para depuración, esas obras que quieren hacer ahora los socialistas, no hubo contestación en materia de asociaciones de vecinos; nosotros planteamos una postura muy elegante y de colaboración institucional, aunque recordando que, efectivamente, se podían haber hecho cosas con fondos europeos; todo lo que está ahí, esos 0,20 euros por metro cúbico, se podía haber resuelto con fondos europeos, que hubo muchos, pero la Junta no supo utilizarlos», recalcó, para luego criticar al PSOE por haber dicho que no a ese dinero comunitario. «Fue ineficaz y puso un canon que está funcionando; lo estamos cobrando nosotros a los malagueños para entregárselo a la Junta y no hemos visto todavía ninguna obra, se pudo haber hecho todo eso antes», subrayó.

Por otro lado, aconsejó a la Junta que no aborde la extensión del metro desde Atarazanas al Hospital Civil en superficie. «Mi consejo es que no aborde esa obra, que espere a ver si tiene recursos para hacerlo bajo tierra o aprovechar el Plan Especial del Guadalmedina y aprovechar su conectividad. La obra al Civil se hace para tener tres millones más de viajeros, igual lo que hay que hacer es terminar la obra ya de Vialia al río, que tiene empantanada a la ciudad», declaró, para insistir en que en Vélez Málaga y en Jaén, por ejemplo, no han funcionado los tranvías en superficie. «Cada año que se está retrasando, no por llevarlo al Civil sino por su ineficacia en conectarlo con el Vialia o el Guadalmedina, suponen 60 o 70 millones de euros a los andaluces».