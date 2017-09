El PP-A propone aplicar una bonificación progresiva del impuesto de sucesiones hasta alcanzar el 99% en 2021

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha acudido este domingo al municipio malagueño de Marbella para presentar la campaña de los 'populares' andaluces '#QueNoTeCuentenCuentos' para reclamar la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones. Según ha detallad, la propuesta pasa por realizar esta deducción de manera paulatina hasta el año 2021, bonificando en el presupuesto andaluz de 2018 un 25 por ciento, otro 25 en 2019, otra cuarta parte en 2020 y un 24 por ciento en el último año hasta "prácticamente eliminarlo".

De esta manera, ha explicado, "hará sostenibles unos presupuestos y el quebranto económico será mínimo por parte de la Junta", agregando que "lo fácil" es "eliminar el impuesto el año que viene" aunque "sabemos que es muy complicado porque, al final, la recaudación es lo que hace que tengas unos ingresos para elaborar unos presupuestos".

Bendodo, junto a la presidenta del PP de Marbella y alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, ha afirmado que este tributo "no existe en ningún sitio en España, nada más que en Andalucía", argumentando que es "un robo en toda regla a los andaluces".

Así, ha defendido que la campaña del PP es "una demanda que no es de ningún partido, es de todos los andaluces, de la gente de la calle que ve cómo se le mete la mano en el bolsillo de informa injusta por parte del socialismo".

"Cuánta gente se tira ahorrando muchos años, y cuando se jubila con el piso que ha comprado con el esfuerzo de toda su vida para dejárselo a sus hijos, viene la Junta y hace que tenga que pagar una cantidad exagerada por tener ese piso", se ha preguntado Bendodo.

Asimismo, ha explicado que la campaña "no solo insiste en lo injusto que es este impuesto para todos y pedimos que se bonifique", sino además señala que "estamos hartos de que el PSOE le cuente cuentos a los andaluces, de que diga que tenemos la mejor sanidad y educación del mundo, y sigan camas cerradas en verano y que en los comedores de Estepona hubo que ir al Burger King porque no había suficiente personal en la cocina".

Ante esto, Bendodo ha enumerado los "cuentos" de la Junta para defender este tributo. "Cuando desde el PP pedimos que se bonificara como hace en Madrid, Susana Díaz decía que no, que era un impuesto para ricos y que no había que cambiar nada", ha dicho, añadiendo que en el PP "recogimos entonces 300.000 firmas en Andalucía", y "el clamor popular hizo admitir que sí había que hacer cambios en el impuesto".

Así, ha criticado la reforma de elevar el mínimo exigido para cobrar el impuesto de 175.000 a 250.000 euros apuntando que la recaudación con este cambio "es prácticamente la misma, han recaudado 250 millones de euros de enero a julio del año pasado, y este año han recaudado exactamente lo mismo". "Pese a subir el límite, siguen pagando las mismas personas", ha sostenido.

Además, ha afirmado que la situación "es peor" en la provincia de Málaga, "donde la Junta ha recaudado un 30 por ciento más. Durante esos primeros seis meses había recaudado 45 millones de euros del impuesto, y este año ha recaudado 60 millones".

Del mismo modo, también ha calificado como "cuento" que sea un tributo "solo para ricos". A este respecto, Bendodo ha esgrimido que "todo el que es rico puede pagar el impuesto", pero "hay gente que no puede pagarlo, y si no puede pagarlo será porque no es rica". En este sentido, ha detallado que 20 familias andaluzas "tienen que renunciar a su herencia cada día por los impuestos que tienen que pagar por ella".

"Pedimos que no nos cuenten más cuentos, bastante ya tenemos con aguantar la soberbia de Díaz como para que encima nos cuenten estas milongas", ha exigido el portavoz 'popular'. "Siempre he dicho que la humildad ganará siempre a la arrogancia y a la prepotencia, y en este caso, tanta chapa y pintura durante tantos años no vale para tapar la cruda realidad de 35 años nefastos de socialismo en Andalucía", ha concluido.