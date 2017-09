Un litigio artístico con el Cristo de Mena de fondo

El artista destaca que solo lo prestó, calcula que está valorado en 60.000 euros y reclama que le sea devuelto - La concejala de Cultura, Gemma del Corral, responde que un informe técnico indica que la obra forma parte del patrimonio municipal

José Rando Soto (Málaga, 1949) nunca olvidará la Feria Internacional del Turismo de enero de 2011, celebrada en Madrid. Allí pintó en directo, «en dos días», un cuadro del Cristo de Mena para el stand de Málaga, algo que fue muy comentado por los medios de comunicación.

Como destacaba ayer a La Opinión, aprovechó entonces, en una entrevista con la televisión municipal Onda Azul, para declarar «que el cuadro lo dejaba prestado a Málaga, para que lo vieran los malagueños, no era una donación».

El artista, que calcula que el cuadro está valorado en unos 60.000 euros, cuenta que se trató de un encargo inicial «de la Diputación de Málaga» y que sólo recibió 1.800 euros en concepto de transporte y alojamiento en Madrid con su mujer, así como por los materiales. «En total estuve 50 horas trabajando y no se preocuparon en darme de comer ni a mí ni a mi señora», lamenta.

Desde ese Fitur de comienzos de 2011 José Rando Soto denuncia que no ha recuperado su obra, que ha podido ver en los almacenes del Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) y recuerda que en 2015, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, «dio la orden para que el cuadro se tasara y se me pagara».

Tras el tiempo transcurrido sin noticias, y después de una advertencia por carta al Consistorio este verano, informa de que hoy presentará una denuncia ante la Fiscalía por un supuesto delito de apropiación indebida del Ayuntamiento de Málaga. Su abogado, Mario Vargas, declaraba ayer a este diario que «si alguien se apropia de algo que es ajeno y ni lo paga ni lo devuelve está cometiendo un delito claro».

«Ya no quiero vendérselo al Ayuntamiento, quiero que me la devuelvan porque tengo mucha dignidad. Lo quiero para mi colección particular, para mis hijos», comenta José Rando Soto, que también critica la posibilidad de que el cuadro termine en el Museo de Arte Cofrade de la Agrupación de Cofradías.

El artista malagueño añade además que está dispuesto a llegar a la huelga de hambre si es preciso y critica a la concejala Gemma del Corral y al alcalde, Francisco de la Torre, por su actitud.



Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Cultura, Gemma del Corral, declaró ayer a este diario que el cuadro se encuentra en los almacenes del MUPAM y precisó que se trató de un encargo del área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, que según respalda un informe técnico del Consistorio, forma parte del patrimonio municipal. «Con ese informe, ni se le puede pagar el cuadro ni se le puede devolver porque es patrimonio de todos los malagueños, legalmente no lo podemos hacer», resaltó.

La concejala también indicó que el Ayuntamiento tenía previsto ceder el cuadro a la Agrupación de Cofradías a raíz de unas declaraciones del pintor, «pero como no ha habido ninguna petición de la Agrupación y por otro lado, el artista ahora dice que nunca quiso que estuviera ahí, eso no se ha activado».