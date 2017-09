Rafael Fuentes suma el apoyo de Javier García León

Cada voto cuenta de cara a las primarias del PSOE de Málaga. Con las expectativas por todo lo alto, después de superar la barrera de los avales, la candidatura de Rafael Fuentes suma nuevos apoyos. En esta ocasión, uno con carga simbólica y cierta capacidad de arrastre. El secretario general del PSOE de Fuengirola, Javier García León, ha dejado claro que se decantará el próximo 1 de octubre por el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Los caminos de García León y Rafael Fuentes vuelven a cruzarse después de que ambos, meses atrás, coincidieran en la plataforma de apoyo a favor de Pedro Sánchez durante el proceso de primarias del partido a nivel nacional. Entonces, de cara a las primarias en Málaga, García León se convirtió en el principal valedor de Soraya García, alcaldesa de Benaoján, que quedó descabalgada de la carrera por la secretaría general por una manifiesta falta de apoyos. Fue la propia Soraya quien anunció la semana pasada que retiraba su candidatura ante la imposibilidad de recabar los avales suficientes.

"En breve cumplirá un año el inicio de las hostilidades intestinas e indigestas de mi partido. Creí, ingenuo de mí, que desde nuestra provincia se podría hacer una labor de superación de las diferencias con una candidatura que abrazarse más la renovación que la disyuntiva a secas del continuismo vs. cambio. Me equivoqué. Nos dimos una buena hostia, perdón, quise decir que la militancia dijo no, o quizás dijo sí, sí continuar o a romper con lo establecido, es decir, seguir alimentando a la criatura (circunstancia) nacida del 1 de octubre de 2017", ha expresado García León a modo de reflexión. Más allá de introspecciones, ante la actual disyuntiva en la que hay que elegir entre el mencionado Rafael Fuentes y José Luis Ruiz Espejo, el otro aspirante a la secretaría general, García León se ha mostrado rotundo: "Digo sí a Rafa Fuentes para liderar el PSOE de Málaga, para que cambie los modos de hacer política en nuestro partido y en nuestra provincia, y para que, tras su victoria, salgamos, ya sin garrote en mano, a ofrecernos a la gente que sabe de la importancia de un Partido Socialista fuerte y comprometido con su causa".

El viraje de los principales apoyos que tenía Soraya hacia la candidatura de Fuentes se ha detectado también en la actitud del acalde de Cártama, Jorge Gallardo. En su momento, apostó por la candidatura de Soraya y ahora ha dirigido sus esfuerzos en recabar apoyos para quien es considerado como el candidato "sanchista". Cabe recordar que Málaga, junto a Almería y Granada, son las únicas provincias en las que el PSOE elegirá a sus respectivos líderes provinciales a través de las urnas.