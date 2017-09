La Diputación rechaza paralizar la selección para las bolsas de empleo

El proceso para seleccionar a casi 500 trabajadores para cubrir la bolsa de empleo abierta desde el pasado mes de agosto en la Diputación sigue adelante. El pleno de la institución provincial, correspondiente al mes de septiembre, ha rechazado la moción urgente que llevaba Ciudadanos para pedir la paralización del proceso en cuestión, al entender que éste no garantiza la igualdad de condiciones para las más de 10.000 personas que aspiran a los empleos ofertados en la Diputación. Después de un aireado debate, con el portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, centrado el foco de las atenciones, la formación naranja se ha quedado sola a la hora de votar. Ni paralización de proceso, ni elaboración de nuevas bases.

Los votos en contra de los puntos expuestos por Sichar del PP, PSOE, IU y Málaga Ahora hacen que la selección para cubrir las bolsas de empleo sigan adelante bajo los mismos parámetros que se anunciaron el pasado mes de agosto, cuando, por primera vez, se hizo pública la convocatoria de empleo. Esto significa que los primeros exámenes se realicen en octubre, para poder cumplir con la urgencia de tener cubiertas las plazas antes de que finalice el año. En su exposición de motivos, Sichar ha vuelto ha mostrarse muy crítico con este procedimiento, al que ha tildado de "paripé", asegurando que no se "garantiza en absoluto la igualdad de oportunidades" entre los aspirantes. "Deben saber los más de 10.000 que han solicitado presentarse a este proceso, que prácticamente no tienen posibilidad alguna de acceder a los empleos que se ofertan", ha añadido. Por parte del equipo de gobierno popular, la diputada al frente de Recursos Humanos, Pilar Fernández, ha insistido en que las bolsas de trabajo son absolutamente legales y que han sido "aprobadas por unanimidad con los sindicatos". En su mensaje, también, la advertencia de que una posible paralización hubiera equivalido a la paralización de parte del funcionamiento de la Diputación. "Aquí tenemos que seguir funcionando igual a partir del 1 de enero de 2018, si ahora se cambian las bases, les aseguro que no llegamos", ha subrayado. Acorde a los últimos Presupuestos Generales del Estado, las diputaciones tienen hasta final de año para regularizar los puestos de trabajo temporales que se dan en la Diputación.



Ayuda para ofrecer agua potable

También durante esta sesión del pleno, la Diputación ha aprobado por unanimidad la elaboración de un plan especial que proporcione de manera inmediata apoyo económico y técnico a aquellos municipios de la provincia con deficiencias en el suministro de agua potable. La moción urgente, interpuesta por el PSOE, también constaba de un segundo punto en el que se instaba a la Diputación a correr con todos los gastos que se generan a raíz del uso de camiones cisterna para garantizar el abastecimiento. Este punto ha sido rechazado, sin embargo, con los votos en contra del PP y Ciudadanos. Contrastando, así, con el compromiso expresado en el día de ayer por el portavoz del equipo de gobierno popular, Francisco Salado.

El pleno también ha aprobado una modificación presupuestaria para dedicar una cantidad de 400.000 euros en concepto de ayuda extraordinaria al municipio de Cártama. En este caso, se trata de una inversión que irá destinada a la realización de obras de reparación y mantenimiento en la urbanización de Casasola, donde unas 20 familias no pueden habitar sus viviendas habituales debido a un desplazamiento de tierra que ha puesto en riesgo la estática de las mismas. A pesar de tratarse de un municipio que está gobernado por un alcalde socialista, en este caso Jorge Gallardo, el PSOE ha votado en contra de esta modificación, al igual que IU y Málaga Ahora. La proposición urgente ha salido adelante, a pesar de ello, gracias al voto de calidad del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que ha roto el empate de voluntades, una vez que los diputados del PP han votado a favor y Ciudadanos haya optado por la abstención.

Llegados a este punto, ha hecho entrada el habitual rifirrafe político entre Bendodo y Conejo. "Usted es el más sectario de todos. Es tan sectario que va hasta en contra de sus propios alcaldes cuando no son de su cuerda", ha espetado Bendodo que una de las principales premisas del actual equipo de gobierno es que las inversiones "no se realicen en función del color político en los ayuntamientos".

El portavoz socialista, por su parte, se ha defendido aludiendo a la "discrecionalidad de esta inversión". "Yo defiendo la igualdad por encima de todo, incluso por encima de mi propio partido", ha precisado Conejo. En el plano simbólico, el voto en contra de esta ayuda emitido por el propio teniente de alcalde de Cártama. También diputado, en este caso, se ha doblegado a la disciplina de voto del grupo socialista.

Entre otras, también se ha aprobado una moción impulsada por IU que afectará a la elaboración de los presupuestos de 2018. En este caso, de suma importancia, ya que se aprobado que las enmiendas que realizan los diferentes grupos políticos a los presupuestos se debatan y se vote una por una. Una posibilidad que, hasta el momento, no se contemplaba. En este caso, el equipo de gobierno popular se ha quedado solo en el rechazo de esta propuesta, que ha salido adelante con el voto a favor del resto de formaciones con representación en la Diputación.