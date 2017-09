Los bomberos llevarán a Mario Cortés a los tribunales por sus declaraciones

Los representantes sindicales de los bomberos acusaron ayer al edil de Seguridad del Ayuntamiento, Mario Cortés, de «difamarles», después de indicar este que 45 de ellos no acudieron el pasado sábado a trabajar pese a que se les trató de localizar con el fin de que trabajaran en la extinción de varios incendios simultáneos. De hecho, aseguraron que dada la gravedad de las declaraciones van a emprender las acciones legales.

Creen «incierto» que se movilizara a la plantilla para cubrir el servicio sin encontrar respuestas positivas. «Lo que se movilizó fue al personal de servicio y lo que se hizo fue tratar de localizar al personal de descanso. Es falso que exista ningún protocolo establecido para estas situaciones y, en relación al Decreto de Servicios Mínimos, tampoco este recoge ninguna mención a la posibilidad de requerir personal en caso de activación del Plan de Emergencia», explican.

«Los bomberos no tienen la obligación de vivir pendientes a su teléfono particular por si les llaman, ni obligación de permanecer en su tiempo de descanso a menos de 30 minutos del parque y, si son requeridos, estando al cuidado de sus hijos menores, tienen la obligación de no dejarlos solos en casa», aclaran.