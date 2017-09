Comerciantes y vecinos denuncian malos olores y suciedad en la calle Frailes

Vecinos y comerciantes de las calles Frailes y La Merced, en el entorno del mercado gourmet, se quejaron ayer de la suciedad y los malos olores que la misma está provocando, denunciaron que los contenedores soterrados que puso el Ayuntamiento en 2003 en la zona continúan hoy en día sin prestar servicio porque se rompieron hace años (algunos desde el principio) e insisten en que los camiones de Limasa hacen mucho ruido por la noche.

Los vecinos recibieron ayer la visita de la concejala del Grupo Municipal Socialista Begoña Medina, quien se reunió con ellos y con comerciantes tanto de las calles como del propio mercado de La Merced. «El problema son la suciedad y los malos olores, es insoportable; en verano, según nos han contado, ha sido horroroso e, incluso, nos han explicado que un chico se resbaló hace poco con el líquido de la basura, iba en moto y sufrió daños», subrayó la edil, quien declaró que «los vecinos y los comerciantes de la zona están hartos y no entienden por qué el equipo de gobierno no actúa».

El problema, aclara la edil socialista, es que allí se instalaron islas ecológicas (contenedores soterrados) en el año 2003, pero desde el mismo instante de su apertura comenzaron a fallar y terminaron por romperse en 2007 o 2008. Esos contenedores se sustituyeron por otros normales, que «no se lavan»y cuando hace calor el olor «es insufrible».

A ello hay que añadir que los contenedores están a pocos metros de las casas y que las calles «están llenas de roña, de suciedad, me refiero al pavimento, a las aceras, ahí Limasa no baldea», recalcó Medina, quien señaló que además pasan muy tardes los camiones de la empresa pública de limpieza y los vecinos no pueden descansar ni conciliar el sueño.

«Ahí se junta todo, que en los contenedores se tiran, por ejemplo, restos de pescado» y que los contenedores no están limpios. «No lo pueden soportar más, los comerciantes y vecinos nos mostraron su preocupación y quieren soluciones como una atención más continua de Limasa, y desde luego nosotros no vamos a dejar que esto caiga en el olvido y nuestra pretensión es que el equipo de gobierno haga algo de una vez para poner fin a la situación que se vive en ambas calles», reseñó.

En este caso, según Medina, también hay que pedir a los malagueños que se conciencien de que no se puede tirar la basura antes de las nueve de la noche, un problema común a la ciudad pero que aquí se acentúa porque algunos comerciantes del mercado usan estos contenedores porque el cuarto que ellos deberían usar no está limpio.