Cruzar África en un 600, una aventura dibujada

El libro narra la increíble aventura de Álvaro Campos y cinco amigos, que en 1971 atravesaron en el mítico coche todo el continente africano.

«Tengo trabajo para dos años», calcula José Pablo García. Al dibujante malagueño de 35 años se le acumulan los encargos desde que dio la campanada con Las aventuras de Joselito, la biografía ilustrada que del Pequeño Ruiseñor realizó en 2015 para la editorial Reino de Cordelia, con prólogo del presentador Jorge Javier Vázquez. La obra fue una exhibición de sus capacidades artísticas, con cerca de 40 estilos distintos de dibujo.

«Estaba en un momento de mi vida en el que no sabía si dejarlo o no, así que me dije: si me despido de la ilustración y del cómic, que sea con esto», confiesa.

Lejos de ser la despedida, la vida del famoso cantante y niño prodigio le abrió las puertas a importantes encargos, como la versión en cómic de La Guerra Civil Española y La muerte de Guernica,del hispanista Paul Preston. Además, acompañó a la ONG Acción contra el Hambre a los territorios palestinos ocupados por Israel y reflejo de ese viaje ha sido el cómic Vidas ocupadas.

El próximo lunes, 25 de septiembre, llega a las librerías Travesía africana en Seat 600, el último trabajo de José Pablo García, que ilustra en 16 viñetas el increíble y disparatado viaje de Álvaro Campos, el autor del texto, y cinco compañeros más, que en 1971 cruzaron en tres Seat 600 el continente africano de Marruecos a Sudáfrica.

El libro está aderezado con imágenes de la película en Super 8 que los protagonistas rodaron de este viaje de dos meses y con las viñetas del dibujante malagueño, que las ha terminado en un tiempo récord: «Eduardo Riestra, de Ediciones del Viento, me pasó el manuscrito de Álvaro Campos y me preguntó mi opinión. La idea era hacer una página de cómic por capítulo, como hacían editoriales como Toray o Bruguera, en el sentido de contar alguna anécdota que me llamara la atención de cada capítulo», explica.



José Pablo aceptó el encargo y trabajó en él este pasado mes de julio. El dibujante cuenta que de este insólito viaje africano, del que Félix Rodríguez de la Fuente llegó a decir que sería «como intentar correr el Grand National en un poni», le atrajo entre otras cosas la época. «Finales de los 60 y principio de los 70 es una época por la que tengo mucha debilidad. Curiosamente, ellos no llegan a meterse en Angola porque estaba en guerra pero Joselito, por entonces, sí que estaba allí dando el callo».

José Pablo García dibuja con pincel y plumilla y luego colorea con ordenador. «La idea eran los colores africanos, darle una serie de tonalidades que varían de un país a otro: el desierto del Sáhara, el Serengueti, la selva...».

La expedición, que embarcó en el puerto de Málaga para Melilla, pasó por Marruecos, Argelia, Níger, Nigeria, Camerún, atravesó todo el centro de África hasta llegar al otro extremo, Kenia y Tanzania, y llegó hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, con mil aventuras detrás.

José Pablo García tiene ahora dos importantes encargos para Random House: sendas adaptaciones, con la Guerra Civil de fondo, de una novela y de un nuevo trabajo de Paul Preston.