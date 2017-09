El idioma, la clave para trabajar en Alemania

Los expertos destacan las oportunidades de trabajo que ofrece el mercado alemán en sectores como la automoción, la hostelería, la industria o la sanidad pero advierten de que todas las empresas exigen como requisito básico un alemán lo suficientemente fluido como para poder relacionarse con jefes o compañeros.

Alemania ofrece actualmente grandes posibilidades de trabajo a los jóvenes españoles pero todas ellas pasan ineludiblemente por que los candidatos tengan un buen dominio del idioma alemán, según se puso ayer de relieve en la II Feria de Movilidad Laboral celebrada en la Cámara de Comercio de Málaga y dedicada en esta ocasión al país germano. El evento, organizado por el Consejo Andaluz de Cámaras y que congregó a unos 130 jóvenes malagueños, contó con la presencia de Arturo Recio, reclutador de la agencia de empleo alemana AIDe GmbH, que desglosó a los asistentes algunas de las claves para acceder a este interesante mercado.

«Alemania ofrece una buena oportunidad de empleo, pero no es fácil. Ofrece muchos puestos de trabajo cualificados y no cualificados, pero las empresas exigen un dominio del alemán para poder trabajar. No un alemán perfecto pero sí un nivel que te permite entender las órdenes de tu jefe o relacionarse con los compañeros. No importa si conoces más o menos la cultura alemana, pero sí que sepas comunicarte. Te puedes ir sin idiomas y puede ser que tengas mucha suerte y trabajes pero no es lo aconsejable», comentó Recio a este periódico.

El responsable de AIDe GmbH, un agencia que trabaja con un modelo parecido a las ETT de aquí y que ya tiene a más de 200 españoles trabajando en Alemania, apuntó que los sectores que más puestos están demandando actualmente son la automoción, la electricidad, la hostelería, la industrial, la logística, la aviación y la sanidad.

Recio también apuntó que lógicamente lo ideal es gestionar la oferta de empleo desde España y viajar con el trabajo ya concertado. «Para alquilar allí una casa te van a pedir siempre una nómina. Además, en teoría una persona que vaya a Alemania con vocación de permanencia debe empadronarse, recibir el número de impuesto y darse de alta en la Seguridad Social con un seguro médico desde el principio, estés o no trabajando. Si no lo haces y encuentras un trabajo a posteriori te van a multar por los meses que no has pagado», advirtió. En todo caso, Recio reiteró que con un buen nivel de alemán sí es fácil encontrar trabajo, aunque viajes sin nada asegurado.

AIDe GmbH cuenta con más de 2.000 trabajadores (el 10%, como se ha dicho, españoles) que trabajan de forma externa para empresas alemanas. Según comentó ayer en Málaga su reclutador, la imagen del trabajador español en Alemania es «muy buena, tanto por su nivel de titulación como por sus ganas de trabajar.

El evento celebrado ayer se enmarca dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. Al evento acudieron empresas y entidades dedicadas a la movilidad laboral como Intercambia, Arrabal, el IMFE, la UMA, representantes de los servicio estatales de empleo de Alemania y España o la Red Eures. Algunos de los jóvenes que asistieron se interesaron por el modo de poder hacer llegar sus currículos a estos organismos.



Presencia del embajador

La apertura del programa corrió a cargo del presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Antonio Ponce, que destacó la importancia de aportar mano de obra cualificada y profesionales de primer orden, matizando que «en ocasiones se suele llamar fuga de cerebros al hecho de que jóvenes altamente cualificados tengan que desplazarse buscando mejores oportunidades laborales».

«No podemos frenar el futuro de generaciones cuya excelencia ha de revertir en el progreso de todos», recalcó.

Al acto inaugural de la feria asistieron también el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Juan Cobalea; el embajador de Alemania en España, Peter Tempel, y el director general de Comercio de la Junta de Andalucía, Raúl Perales.

Cobalea indicó que «se hace necesario ofrecer salidas a nuestros jóvenes, y si es necesario, hacia aquellos mercados que ofrecen oportunidades interesantes, como es el caso alemán, que ofrece atractivos para diversos perfiles de demandantes».

Tempel, por su parte, añadió que la movilidad requiere de apoyos activos e información sobre las oportunidades que se ofrecen, de ahí, la importancia de jornadas como la de ayer.