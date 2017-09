Málaga despierta con autobuses gratis para todos

La Alameda amanecía menos masificada hoy. Autobuses, taxis y coches de caballo son los únicos medios de transporte que se ven atravesando la calle principal de la ciudad con motivo de la celebración del Día sin Coches.

Desde las siete de la mañana y hasta las nueve de la noche, el tráfico rodado de la Alameda Principal y el Paseo del Parque estará cortado y solo podrán circular por ambas vías el transporte público y las bicicletas.

La iniciativa, que se enmarca un plan europeo para para evitar la congestión, contaminación y ruido de las ciudades, viene de la mano de la gratuidad de los autobuses de la EMT. Una noticia que ha sorprendido a muchos. "No sabía nada", explica Ana María Serrano, "iba a coger el coche para recoger a mi sobrina, pero al final he decidido coger el autobús y encontrarme aquí con ella". "Tengo el la tarjeta del autobús, pero al montarme me he dado cuenta de que era gratis", asegura. Su sobrina, por el contrario, sí que estaba enterada: "vi la noticia en los periódicos", pero al ser "consumidora habitual" y no llevar "las llaves del coche" no creía que iba a encontrarse con la gratuidad del desplazamiento.

La condición para obtener un ticket gratuito era enseñar las llaves del vehículo propio y, a cambio, el conductor dejaba libre acceso, según informó el Área de Movilidad del Ayuntamiento este miércoles. Un trámite se ha suprimido por la mañana, cuando "hemos recibido una circular autorizándonos a dar los tickets gratis a todo el mundo", contaba el conductor de la línea 3, cuyo recorrido va desde El Palo a Puerta Blanca. "No era lógico que hubiese que enseñar las llaves", reconoce. "Un estudiante que coge todos los días el autobús y que lo normal es que no tenga coche, para un día que es gratuito no tiene sentido que el no tenga ese derecho". En cambio, asegura, "alguien que se entera de esto, viene al centro suelta el coche y coge el autobús gratis... que se le premie a él no es justo".

Tanto él como el conductor de la línea 16, aseguran que hasta ahora no ha habido mucha masificación "hay prácticamente la misma gente que siempre". La mayoría de los que están haciendo uso de los autobuses gratuitos son usuarios habituales "yo siempre cojo el autobús, pero hoy más contento porque es gratuito", dice un malagueño mientras espera.

A su lado está Myriam Robles, una joven que vive en el centro y no está "acostumbrada a coger el autobús". Suele desplazarse en moto o coche, pero tras ver en el períódico que era se celebraba el Día sin Coches, "he decidido coger el autobús". "He cogido las llaves para mostrarlas, pero cuando me he montado el conductor me ha dicho que no hacía falta", asegura la malagueña. La Alameda parece respirar mejor sin cientos de vehículos propios, "el ambiente es mucho más calmado", afirma Myriam Robles.

En cuanto a los desvíos alternativos, rompe con la quietud de la avenida principal del centro histórico -además del transporte público- la vía que atraviesa la Alameda desde la calle Córdoba hacia Puerta del Mar, donde sí que se permite el tránsito de vehículos propios.

En el inicio del Paseo del Parque, y en varios puntos de la Alameda, la Policía Local se está encargando de garantizar el cumplimiento de estos cortes, que se encuentra dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad con el lema "Compartir te lleva más lejos".

Con el objetivo de facilitar y animar a los ciudadanos a que dejen el coche en sus casas también durante todo el día los servicios iniciales de los taxis son gratuitos. Uniaxi y Taxi Unión tendrán coste cero hasta que se recoja al cliente, momento en el que se activará el taxímetro.