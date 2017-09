La ONCE distinguirá al malagueño Dani Rovira por su compromiso social

El malagueño Dani Rovira será premiado por la ONCE.

El malagueño Dani Rovira será premiado por la ONCE.

El actor malagueño Dani Rovira recibirá el Premio Solidarios ONCE en la gala que se celebrará el lunes en el Teatro Central de Sevilla con la presencia del presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Además de Dani Rovira, la ONCE también premiará al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el programa de Canal Sur TV ´Solidarios´, la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras de Huelva y la empresa Forma-5 de Sevilla.

Dani Rovira recibirá el premio en la categoría de persona física que ha destacado por el apoyo y la colaboración a colectivos en riesgo de exclusión social, por labor solidaria o por su denuncia de situaciones de injusticia social.

La ONCE distingue así al actor, humorista y monologuista malagueño por su lucha contra la injusticia en todos los ámbitos de la vida. El fallo del jurado destacó que Rovira es "un gran actor que ha interpretado a personas con discapacidad de manera especialmente sensible y que, por encima de todo esto, es una persona comprometida que, aprovechando su popularidad, apoya distintas causas y sobre todo, lo hace participando activamente en ellas para darles mayor proyección y visibilidad, como ha hecho con acciones específicas para ayudar a las personas afectadas de esclerosis múltiple o con enfermedades raras, a los refugiados o en la protección de animales".

Se trata de la máxima distinción institucional que concede la ONCE a nivel autonómico a iniciativa de su Consejo Territorial. La gala será conducida por Laura Ferrer y Juan Carlos Roldán y será retransmitida por Canal Sur el sábado 30 a las 18.00 horas a través de Andalucía Televisión (ATV).