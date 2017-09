El PP-A se agarra a la eliminación total del impuesto de sucesiones

El PP de Andalucía se agarra a una campaña que le ha sido altamente rentable para granjearse el favor de la opinión pública. La entrada de la calle Larios se convirtió este jueves en el escenario para el lanzamiento de otra ofensiva de los populares contra el impuesto de sucesiones. De nuevo, para pedir su eliminación total, dejando claro que consideran insuficiente el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos, y que supone la eliminación del polémico tributo para todas las herencias que se mueven por debajo del millón de euros.

Con el portavoz del PP-A, Elías Bendodo, al frente, acompañado por su homóloga del grupo popular en el Parlamento, Carmen Crespo, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se dio a este nuevo redoble de esfuerzos bajo el lema de Que no te cuenten cuentos. Los populares no quieren que los últimos acontecimientos al respecto del impuesto de sucesiones amorticen una reivindicación que, según aseguró Bendodo, la lleva liderando el PP desde hace doce años. «Nosotros vamos a plantear lo que venimos planteando desde siempre, que el impuesto de sucesiones es injusto y por eso pedimos su eliminación total y no parcial».

Esta parcialidad, a la que hizo referencia el portavoz de los populares, se reduce ahora a una mínima expresión cuando entre en vigor la reforma acordada sobre el impuesto de sucesiones a partir del próximo 1 de enero. En un principio, se estima que el 95% de la población andaluza que afronte una herencia quedará exenta de tributar por el impuesto de sucesiones. Por lo conocido ayer, el PP se aferrará a ese 5% restante para seguir alimentando una consideración beneficiosa para sus intereses desde el punto de vista político, la de que el Gobierno andaluz estaría utilizando el impuesto de sucesiones para arrebatarle a la población algo que no es suyo. «Los andaluces estamos hartos de los cuentos del PSOE y sus socios de Ciudadanos», reza, de hecho, el impreso que se ha diseñado para la ocasión, y que ya fue presentado hace dos semanas en Marbella. En la misma tónica, el propio líder del PP a nivel andaluz, Juanma Moreno, ya adelantó en la jornada del martes que llevará una enmienda a los nuevos presupuestos en la que se solicite la «eliminación total» del impuesto de sucesiones. Crespo por su parte, tras arribar de un acto en Mijas, solicitó que «independientemente del límite que se haya puesto, la bonificación tiene que llegar al 99% de la población.

Por otra parte, Bendodo aseguró que la presión de la calle habría obligado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a elevar el mínimo exento: «La presión de la gente en la calle ha conseguido mover la conciencia de la señora Díaz. Mover la conciencia de alguien soberbio es lo más difícil».