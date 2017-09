Procuradores malagueños denuncian nuevos problemas con LexNet

El decano del Colegio de Procuradores de Málaga, Antonio López Álvarez, ha denunciado esta mañana que la herramienta digital con la que los profesionales trabajan ha sufrido, otra vez, anomalías los días 19 y 20 de septiembre, "causando un caos en el normal desarrollo de la actividad judicial". Recuerda López que la responsabilidad de estos operadores jurídicos es "grande, de forma que de su buen hacer podría depender que un pleito pudiera ganarse o perderse".

"Si ahora que todo va a ser tramitado a través de dicha plataforma digital y esta no funciona, ¿cómo vamos a poder desarrollar nuestro trabajo y hacernos responsables de los actos que esto ocasione". El decano ha remitido un oficio al Consejo General de Procuradores de España para que incluyan en el próximo pleno un punto en el orden del día para determinar qué camino tomar cuando hay disfunciones en el programa.

"Los profesionales están pasando por momentos delicados debido a los cambios que acontecen. Los procuradores se esfuerzan por adaptarse a las nuevas tecnologías y cumplir con su parte", señala el decano, y añade: "Entendemos que todo inicio tiene su periodo de adaptación, pero hay que tener en cuenta que cuando algo falla produce un resultado y hay que tener un remedio sustitutivo para poder seguir con la actividad".

Los plazos legales, de los que dependen los pleitos, no deben "verse afectados por estas anomalías ajenas a los profesionales que trabajamos a diario en la plataforma". "Si Lexnet es un nexo entre procuradores y juzgados, debería haber un criterio unánime a la hora que esto ocurra, y de esta forma podremos estar seguros y tranquilos cuando ocurra el próximo. No debemos olvidar que a final de julio, cuando ya los despachos se cerraban para al mes de agosto, también hubo anomalías. No debemos permitir que esto produzca indefensión en las partes implicadas en los procedimientos. Busquemos una solución para cubrir estos supuestos", dice.