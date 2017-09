El alcalde rechaza rebajar las plusvalías en herencia hasta que la FEMP dé con la solución

El PSOE exige al PP que retire los "condicionantes absurdos" para obtener bonificaciones

El PP-A y más tarde Ciudadanos hicieron del Impuesto de Sucesiones de la Junta una bandera con una campaña diaria en redes sociales. La formación naranja ha logrado que no se aplique siempre que la transmisión de la herencia sea de padres a hijos e inferior al millón de euros. Ahora, el PSOE ha contraatacado con el impuesto de plusvalía, que gestionan los ayuntamientos, para pedir al alcalde, Francisco de la Torre, que amplíe las bonificaciones en este caso, lo que de facto sería una rebaja. El regidor, sin embargo, fió ayer su decisión a la solución que encuentren la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno, después de que una sentencia judicial declarase que no se puede cobrar en operaciones de compraventa en las que no exista un incremento del valor del suelo.

El regidor recordó que Málaga «no puede funcionar aisladamente del conjunto de los ayuntamientos españoles. La FEMP y el Gobierno estudian dar una respuesta a la sentencia que en un municipio del norte de España se planteó porque no había plusvalía, sino minusvalía». Asimismo, De la Torre recordó que eso se está teniendo en cuenta ya en Málaga en las liquidaciones que se plantean. «Además, hemos sido pioneros en adoptar para las plusvalías en herencia para personas con escasos recursos bonificaciones que son del 100%, todo eso es una realidad», añadió.

De cualquier forma, hay voces que piden ya la supresión del impuesto de plusvalía en caso de herencia o su rebaja. De la Torre atacó al PSOE por su postura en este asunto. Así recordó que el Consistorio ya bajó los valores catastrales actualizándolos, una rebaja que repercutía en el impuesto de plusvalía, «no solo en herencia, sino también en transmisiones». Pese a ello, la Junta, en el impuesto de transmisiones patrimoniales, «multiplicó el valor catastral por un factor, un coeficiente que subía para compensar la bajada que habíamos hecho nosotros en el valor catastral». Por tanto, negó legitimidad al Grupo Municipal Socialista para hablar de la plusvalía y destacó que el Ayuntamiento «sí ha demostrado sensibilidad en la política del IBI, somos la ciudad más barata de España en relación al resto de capitales, de toda la costa y de la provincia también». Lo que se haga en plusvalía será «lo que se haga en el conjunto de España».

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, por su parte, acusó al alcalde de «hacer oídos sordos a las reivindicaciones sociales en torno a este impuesto. Han estado meses criticando el impuesto de sucesiones que, de facto, no afectaba a la mayoría de los ciudadanos, y ahora con el cambio de hasta un millón de euros por herederos sólo afectaría a los más ricos del país».



«Eliminar las condiciones»

«La solución en herencias no pasa por bajar los valores catastrales, ya que seguirían pagándose plusvalías, sino por quitar las condiciones absurdas que puso el PP para obtener las bonificaciones», reseñó, para que recordar que el PP puso unos requisitos «inasumibles» a los malagueños, «tal y como se desprenden de los datos del Ayuntamiento, que ejemplifican cómo sólo el 5% tuvo acceso a estas ayudas; el resto debió pagar el 100% de las plusvalías. Son cientos las personas afectadas con graves problemas para hacer frente a este tributo exclusivamente municipal, ya que en muchos casos han de declararse insolventes o renunciar a la herencia».

«Con estos requisitos, tal y como se denunció, queda en evidencia que el equipo de gobierno tenía un único interés, sacar tajada de las herencias de los malagueños», sostuvo, para destacar que «un malagueño que hereda una casa con un valor catastral de 60.000 euros estará pagando unas plusvalías de hasta 8.000, lo que se entiende como un total abuso».

Para finalizar, el portavoz socialista explica que el lunes «tendrán una oportunidad única los concejales del PP de votar a favor de nuestra moción para eliminar estos requisitos de las transmisiones mortis causa de una vez por todas. De lo contrario, digan lo que digan De la Torre, Bendodo o Moreno Bonilla, estarán manteniendo el verdadero expolio en las herencias: las plusvalías».