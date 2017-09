Denuncian la "doble moral" de Gonzalo Sichar por intentar acceder a la UNED

­Gonzalo Sichar, portavoz de Ciudadanos en la Diputación, se ha granjeado una elevada dosis de desafección por parte de los representantes de los funcionarios que trabajan en la institución provincial. La Asociación Sindicalismo en Diputación (AsED) denunció en un comunicado, emitido a primera hora de la mañana, el hecho de que el portavoz de la formación naranja opte en estos momentos a una plaza como profesor de Antropología en la UNED para el curso 2017/2018, y que echará a andar en los primeros días de octubre. Como publicó este periódico en su edición del viernes, el nombre de Sichar está entre los seis aspirantes que figuran en la relación definitiva que publicó la UNED con fecha de 6 de septiembre, y que ahora están pendientes de que una comisión de valoración del centro dictamine a quién le otorga la plaza en base a un baremo de méritos que no exige la realización previa de ningún examen. Con el añadido, en este caso, de que Sichar forma parte de la propia junta rectora de la UNED en calidad de representante de la Diputación. «El portavoz de Cs pretende beneficiarse del enchufismo y denunciamos que, como cargo público, participa en un proceso que, a su entender, no respeta el principio de igualdad puesto que no existe oposición y la selección se realiza por concurso», reza el comunicado.



Reacciones en la Diputación

Sichar, por su parte, se mostró ajeno a las críticas del sindicato. En declaraciones a este periódico, aseguró que no tiene intención alguna de renunciar a la oportunidad de volver a entrar en el engranaje de la enseñanza. Todo lo contrario, manifestó que «creo que debe valorarse que una persona que está en la política opte a la posibilidad de la docencia». «Eso significa que uno no está pensando en eternizarse en la política», añadió. En todo caso, el portavoz de la formación naranja subrayó que en ningún momento había llevado sus intenciones con sigilo. «Informé a la directora del centro y al presidente del consorcio», explicó. Éste último es el diputado del PP, Ramón del Cid.

En el equipo de gobierno popular, de entrada, apuestan por mantener la prudencia. No cabe olvidar que se trata de un asunto que afecta directamente a su socio de investidura en la Diputación. Más beligerante se muestran en el PSOE. Su portavoz, Francisco Conejo, aseguró que se trata de una decisión desafortunada. «Me parece éticamente muy reprobable que el portavoz de Cs se presente a una plaza en la UNED, cuando ya es miembro de la junta rectora. Además, resulta incoherente con la posición que mantiene su formación en la política personal, donde él ahora hace justo lo contrario de lo que predica». Si finalmente lograra hacerse con la plaza, Conejo adelantó que el PSOE va a pedir que Sichar renuncie a la dedicación exclusiva. Guzmán Ahumada, portavoz de IU, aseguró que «Sichar no debe optar a esta plaza». «Ciudadanos reivindica mucho, pero cuando les toca a ellos hacen lo contrario», dijo.