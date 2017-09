Piden a la Junta que proteja la sillería del coro de la Catedral al tratarse de un BIC

Málaga para la Gente llevará hoy lunes a la Comisión de Cultura una moción en la que solicita a la Junta de Andalucía que proteja lo antes posible la sillería del coro de la Catedral de Málaga, después de que el Obispado considere que resulta incómodo para el culto. El grupo de izquierdas solicita que sea inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC) y manifestó su gran preocupación por el hecho de que los bienes del patrimonio catedralicio «puedan verse afectados por posibles actuaciones».

También reclama Málaga para la Gente que «se garantice el máximo cuidado y protección y que no sean modificados, adaptados o trasladados sin que se respete» la integridad de estos elementos. Por último, el Grupo Municipal de Málaga para la Gente insta al equipo de gobierno a que informe a los grupos de la oposición del Plan Director de la Catedral de Málaga y todos sus anexos.

«La Catedral cuenta con una sillería del coro en medio del templo, lo que es conocido como coro a la española. Si bien es cierto que dichas sillerías pueden resultar algo incómodas para el culto para el que fueron diseñadas las catedrales en las que se ubican, no es menos cierto que dichas estructuras han de ser protegidas y asegurada la necesidad de que no sean modificadas, adaptadas o trasladadas», subraya el grupo.

En el caso de la sillería malagueña, «encontramos, además, que se trata de una obra iniciada en 1633 por Ortiz de Vargas, que culminó Pedro de Mena y Medrano, hecho que la revaloriza». Por otra parte, dice Málaga para la Gente, «hemos conocido las intenciones del Obispado de terminar la Catedral así como de facilitar el culto trasladando la sillería del coro a otro espacio, lo que podría afectar al patrimonio cultural catedralicio de todos los malagueños».

El primer expediente de incoación de BIC de la sillería del coro de la Catedral se formuló en 1988, pero no fue hasta diciembre de 2011 cuando el Consejo de Gobierno acordó inscribirlo en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC. «Sin embargo, hemos comprobado que a fecha de hoy no se ha culminado aún el expediente y, por tanto, no aparece todavía en el catálogo».

La sillería está tallada sobre madera de cedro, caoba y granadilla de América y presenta una traza rectangular dispuesta en tres niveles. El conjunto está presidido por el sitial episcopal, antecedido de escalinatas.