Juanma Moreno inicia la carrera por la Junta con la promesa del tercer hospital

No renuncia a pedir la eliminación total del impuesto de sucesiones, pero se muestra difuso con las plusvalías

"Voy a ser el primer presidente malagueño de la Junta de Andalucía". Con esta ambiciosa declaración de intenciones como prólogo, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha desglosado esta mañana en Málaga los principales puntos y objetivos que conforman su ruta política con la que quiere arrebatarle al PSOE la hegemonía en la región en las próximas elecciones autonómicas del 2019. En el marco de un desayuno informativo celebrado esta mañana en el Hotel Miramar, el líder de los populares ha asumido una serie de compromisos entre los que han destacado la construcción del tercer hospital para Málaga, el soterramiento del metro en su gran totalidad, la búsqueda de soluciones para integrar el río Guadalmedina, una acción de gobierno basada en la aspiración permanente de crear empleo y la obsesión por conseguir la eliminación del impuesto de sucesiones en su totalidad.

Concebida como una carrera de largo alcance, Moreno ha escenificado esta mañana en Málaga la puesta de largo de su candidatura para 2019. En su caso, el segundo intento, su mayor reto política hasta ahora, lo afrontará a todas luces basándose en las principales propuestas y reivindicaciones que han conformado en los últimos meses a la agenda del PP-A. Moreno ha insistido primero en la necesidad de combatir los desagravios que, según él, sufre la provincia en materia de sanidad. De ahí, su promesa de construir un tercer hospital y que esté funcionando antes de que finalice la siguiente legislatura en el año 2023. "Tengo un compromiso muy claro con esta ciudad y por eso pondremos en marcha el tercer hospital", ha precisado.

De cara a la segunda tentativa, y sin necesidad de jurar su arraigo a la capital, a la que ha resaltado de manera constante, el líder del PP-A se ha comprometido a desatascar algunos de los grandes proyectos que llevan atrancados en la ciudad. Por un lado, el metro, por otro, la integración del río Guadalmedina para lograr, de una vez por todas, una composición homogénea. "Me cabrea ver a Málaga abierta en canal. Los malagueños y todos los que nos visitan no se merecen ver la avenida de Andalucía tal y como está ahora, gracias a la Junta", ha insistido en que todas las soluciones respecto al metro deben pasar exclusivamente por el "soterramiento" de las vías. "Málaga tendrá un metro soterrado y no un tranvía", ha añadido. Sobre la principal arteria fluvial, que divide en estos momentos a la capital, ha manifestado que "tengo el compromiso y existe la manera para lograr la integración del río Guadalmedina".

Moreno, también ha abordado la reforma del impuesto de sucesiones aprobada la semana pasada por el PSOE y Ciudadanos. En su opinión, "un primer avance", pero que resulta insuficiente. El líder popular ha vuelto a dejar claro que el PP-A no va a renunciar a plantar batalla con este tributo, aunque ahora queden exentas todas las herencias por debajo del millón de euros, y ha pedido su "eliminación total". "Lo que se ha hecho es una trampa porque sugiere la supresión del impuesto de sucesiones, pero no es así. Nuestra propuesta es de máximos", resaltado. Sus posiciones avanzadas y la determinación con este impuesto, contrastan, sin embargo, con los mensajes difusos que ha lanzado con respecto a las plusvalías. Un impuesto similar al del impuesto de sucesiones, que grava a todos los herederos sin apenas excepciones, y cuya responsabilidad recaudatoria reside en los ayuntamientos. "El PP aspira a rebajar todo tipo de impuestos", ha contestado cuando ha sido preguntado sobre si tiene pensando asumir un compromiso firme para la eliminación de las plusvalías, aunque luego ha matizado que es "algo que está en manos de los ayuntamientos". "Para la eliminación de las plusvalías, se necesita un amplio acuerdo entre todos", ha añadido, en este sentido, que "me gustaría saber en qué posición se encuentra realmente el PSOE en este asunto".

En cuanto a la creación empleo, Moreno ha adelantado que otorgará una ayuda directa de 3.500 euros a las empresas de nueva creación y ha puesto sobre la mesa una reducción prolongada para la cuota de autónomos. "La creación de empleo debe ser la obsesión del presidente de la Junta de Andalucía", ha remarcado, criticando, a su vez, "el conformismo del gobierno socialista", al que también le ha echado en cara su "incapacidad" para captar inversiones.

En el plano meramente local, la cuestión de la Alcaldía de la capital ha centrado el interés, con el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y su hipotético sucesor, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, presentes entre y auditorio y compartiendo mesa. "Es una cuestión de la que nos preocuparemos cuando toque, aunque puedo adelantar que el próximo candidato a la Alcaldía de Málaga está en esta sala", se ha limitado a decir. "Paco de la Torre ha sido uno de los grandes alcaldes", ha expresado, sin embargo, dejando la duda sobre si se ha sido un simple lapsus, o sobre si el mandato de De la Torre ya aparece tramado sobre el pasado para él.

Moreno ha sido presentado en esta ocasión por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien ha destacado del líder de los populares andaluces su "concepto joven de la democracia" y que "ha llegado donde está por méritos propios". En plena alborada independentista, a las puertas del 1-O, Pastor ha insistido en que el referéndum por la independencia no se celebrará en ninguno de los casos, y ha precisado que "si queremos cambiar este país, tiene que ser entre todos".