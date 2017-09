Málaga eliminará el requisito de convivencia para acceder a las ayudas de plusvalía por herencia de vivienda

El Ayuntamiento de Málaga ha acordado eliminar el requisito de la convivencia para acceder a la bonificación de hasta un 95% en el pago del impuesto de la Plusvalía en caso de herencia de una vivienda. La comisión de Economía y Hacienda, pese a los intentos del PP, ha aprobado eliminar este requisito contando con el respaldo del grupo proponente, el PSOE y del resto de grupos de la oposición: Málaga Ahora, Ciudadanos, IU Málaga para la Gente y el concejal independiente. A la vista de ellos, el PP ha decidido abstenerse.

La actual ordenanza fiscal señala que para beneficiarse de estas bonificaciones de hasta el 95% es necesario que los herederos (cónyuges e hijos) de una vivienda, hayan convivido con el fallecido al menos los dos años previos a su muerte y que no vendan el inmueble en los dos años siguientes a su fallecimiento. Si cumplen este requisito y en función del valor catastral de la vivienda, pueden rebajar hasta en un 95 por ciento el pago del impuesto.

La moción presentada por el PSOE señala la "imposibilidad" de la mayoría de los posibles beneficiarios de cumplir ese requisito de la convivencia. Así lo ha entendido también el resto de los grupos municipales, salvo el PP, que se han adheridos sin condiciones a la propuesta. De esta manera la comisión de Economía y Hacienda ha resuelto que se elimine el requisito de la convivencia cuando se redacten las próximas ordenanzas fiscales.

El PP, visto el respaldo que todos los grupos han dado a la propuesta del PSOE, no se ha atrevido a votar en contra y ha optado por la abstención. No obstante, su portavoz y concejal de Economía, Carlos Conde, no se ha ahorrado críticas y ha calificado la moción de "oportunista y extemporánea" y que no se sostiene con números. Conde ha señalado que en todos los grandes ayuntamientos "incluso en los que gobierna el PSOE" se aplica el requisito de la convivencia para acceder a las ayudas, "que sirve para preservar la vivienda y que nadie corra el riesgo de ser desalojado de la misma".