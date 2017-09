El retraso de la primera consulta eleva la demora en las operaciones

Menos personas en lista de espera de operaciones y, aún así, más demora. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado CCOO tras analizar los nuevos datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud, unas cifras que permiten que Málaga ya no sea la provincia con más tiempo de espera para ser atendido en un hospital público, pero que según el secretario de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga, Rafael González, «no mejoramos por méritos propios, sino porque el resto de Andalucía está empeorando».

«Si hay menos pacientes en lista de espera», explica Rafael González, dicha espera «debería ser menor». Sin embargo, mientras los pacientes que esperan una intervención quirúrgica en Málaga han disminuido en 382 personas con respecto al año anterior, ha aumentado en cinco días la espera. Mientras que Sevilla, con 7.000 personas más que Málaga en lista de espera, tiene una demora media ocho días menor.

«Podemos decir que hemos mejorado, pero no es cierto», asegura el secretario general del Sindicato de Sanidad de CCOO de Málaga, que respalda su afirmación con que tanto Huelva como Granada han empeorado notoriamente. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas incluidas en la Orden de 120 días, la demora media de Granada ha aumentado en 24 días, y la de Huelva en 30 días. «Sin la desviación de estas provincias seguiríamos un año más siendo los últimos», asegura CCOO.

Pero el sindicato no solo critica que Málaga no haya mejorado sino que, además, destaca el aumento progresivo de la demora media en la provincia. Mientras que en 2011 estaba en 54 días, actualmente se encuentra en 72 días. Además, en cuanto a las listas relativas a consultas externas, Málaga es la provincia con más pacientes, concretamente 48.177 personas. Algo que «sirve de tapón», según Rafael González, «para las demás listas de espera». Ya que si se reduce ésta, aumentarían las demás. Con una consecuencia principal: si no hay una primera consulta, no hay una posterior prueba diagnóstica ni, por tanto, una posible intervención quirúrgica. A todo ello se suma, según Rafael González que los datos «están maquillados» y estiman que un hay «un 20 por ciento más de personas» que se encuentran en cada una de las listas de espera.

Las pruebas diagnósticas representan el mejor resultado de la provincia malagueña y es que, a pesar de haber aumentado el tiempo de espera en cuatro días, se encuentra con 14 días por debajo de la demora media andaluza.

Esto, según afirman desde el sindicato, está relacionado con la «apertura parcial del Hospital del Guadalhorce», lo que ha ocasionado que no se dispare la cifra en Málaga, a pesar de ser la segunda provincia con más personas en lista de espera. También CCOO ve «brotes verdes» en el aumento de contrataciones realizadas desde el 1 de julio y en la disminución del cierre del número de camas y quirófanos durante el verano, lo que disminuiría las cifras de 2018.