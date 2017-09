Rafael Fuentes lamenta las pegas de Ruiz Espejo a un debate entre ambos

La candidatura de Rafael Fuentes ha lamentado este martes que la de José Luis Ruiz Espejo, ambos aspirantes a la Secretaria General del PSOE de Málaga, acepte debatir sólo el miércoles a las 15.00 horas "o sino no habrá debate", criticando también que hayan propuesto que "no se haga en directo, sino en diferido" y que "no asistan los medios de comunicación".

Así, según han señalado, dado que la candidatura de Rafael Fuentes "tiene como objetivo que dicho debate fuera lo más abierto, transparente, con los medios de comunicación y la dinámica que ofrece el directo", han indicado, a través de un comunicado, que "quedamos a la espera de tener respuesta de que día y hora se podría realizar ese debate en las mínimas condiciones de transparencia y máxima posibilidad de divulgación del mismo".

De igual modo, han recordado que fue la candidatura de Rafael Fuentes "quien solicitó un debate abierto con el candidato José Luis Ruiz Espejo", asegurando que les "agradó" la aceptación del mismo.

El objetivo, han apuntado, es la presentación de los programas deambos candidatos, así como el debate y confrontación fraternal de ideas, por lo que, han añadido, "dicho debate entendemos que debe realizarse lo mas abierto y transparente posible, para acercar las propuestas de ambos candidatos a la militancia socialista y a la ciudadanía en general".

En este punto, han precisado que la propuesta de debate de la candidatura de Rafael Fuentes a la Secretaría General del PSOE de Málaga, ha tenido como base "que fuera un debate en directo, que asistieran los medios de comunicación que quisieran, que fuera a cualquier hora del jueves, viernes o sábado --en este caso, por la mañana-- y que el objetivo fuera la presentación de propuestas y la posibilidad de réplica por el otro candidato".

Al respecto, han criticado que los representantes de la candidatura de José Luis Ruiz Espejo proponen "que el debate no se haga en directo, sino en diferido; que no asistan los medios y que se haga el miércoles a las 15.00 horas o sino no habrá debate".

Por ello, han reiterado que quedan a la espera de tener respuesta de "qué día y hora se podría realizar ese debate en las mínimascondiciones de transparencia y máxima posibilidad de divulgación del mismo".