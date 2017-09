Atrapados en la red de la plusvalía

Los males nunca vienen solos, dice el rico refranero español. Y ello viene a cuento pues al dolor que supone la muerte de un progenitor (padre o madre), se unen otras consecuencias igualmente dolorosas y terribles. Es el caso del hijo o los hijos que heredan la vivienda familiar tras el fallecimiento del padre o la madre. La vivienda, a nombre hasta entonces del progenitor, debe pasar a manos de los herederos y estos deben enfrentarse, entre otros gastos, al pago del impuesto de la plusvalía que grava las transmisiones de estos inmuebles.

Aunque los ayuntamientos tratan de aliviar con ayudas y subvenciones el pago de este tributo, lo cierto es que hay herederos que se enfrentan a situaciones muy complicadas si quieren conservar la propiedad de la vivienda. Pagar entre 3.000 y 6.000 euros de plusvalía por una vivienda tipo de 70 u 80 metros cuadrados es lo común. Y hay herederos que se enfrentan al drama de no poder pagar y perder la que ha sido la vivienda familiar. La crisis económica ha exacerbado las dificultades y los ejemplos de personas que deben solicitar un préstamo o a una hipoteca para hacer frente al pago de la plusvalía están creciendo.

En Málaga, con la ayuda primero del boca a boca y ahora de las redes sociales, se está montando una plataforma de afectados por el pago de la plusvalía. Su objetivo es reunir al mayor número de afectados posibles y desde ahí dirigirse a los grupos políticos y al Ayuntamiento para forzar que existan situaciones más benignas para el pago de este impuesto, con ayudas y bonificaciones que realmente sean accesibles de cumplir.



Testimonios

Su madre compró una vivienda de VPO hace 43 años, en calla Barca, en Arroyo de los Ángeles. Pagó entonces 500.000 pesetas por 90 metros cuadrados. Al fallecer la madre en 2014, su hermana y ella se pusieron de acuerdo en que Yolanda se quedase con la vivienda materna. Al poco le vino plusvalía del piso con un pago de 8.500 euros que no tenía. «Tuve que pedir una rehipoteca sobre el piso para poder hacer frente al pago. Además, tuve que pedir un préstamo para reformar el piso a mis necesidades con tres hijos». Un día, ya en 2015, el alcalde visitó el Arroyo de los Ángeles y Yolanda le explicó su caso. El alcalde le dijo que como en 2014 la plusvalía subió mucho, el Ayuntamiento lo compensaba aplicando al IBI una rebaja del 50%. «Lo pedí, pero un año después me ha venido denegada por no cumplir algún requisito. Estoy hasta el cuello».